Warum Roboter Gefühle erkennen sollen

"Mit Science-Fiction wie im Kino hat unsere Arbeit nur wenig zu tun." Das macht Professor Markus Sause gleich zu Beginn des Erlebnistages an der Universität Augsburg klar. Manch Besucher mag das mit gewisser Erleichterung gehört haben. Denn noch immer gibt es Berührungsängste mit dem Thema "Künstliche Intelligenz". Das weiß auch der junge Direktor des KI-Produktionsnetzwerks.

Ein digitaler Zwilling kann Aufwand und Kosten sparen

Also führt Sause seine Besucher zunächst in einen hellen Ausstellungsraum. Darin sind kleine Lego-Modelle großer Maschinen und Roboter aufgestellt. Auf einem Tisch rotiert der Nachbau einer industriellen Presse. Auf dem Bildschirm daneben: ihr digitaler Zwilling, das Abbild der Anlage. Auch das bewegt sich und zwar genau wie das Original. "Damit lässt sich exakt nachvollziehen, was innerhalb der Maschine passiert, was möglicherweise nicht rund läuft", so Sause. So kann mithilfe des digitalen Zwillings auch simuliert werden, wie sich bei bestimmten Einstellungen der Verschleiß ändert. In der Realität wäre das mit sehr viel mehr Aufwand und Kosten verbunden, sagt der Forscher.

Laufgeräusche verraten den Zustand von großen Getrieben

Gegenüber ein Glaskasten, in dem ein Getriebenachbau durch Kettenzüge und Laufräder angetrieben wird. Mit einer Handbremse an einen Fahrradlenker montiert, dürfen die Besucher das Getriebe abbremsen, stoppen und wieder laufen lassen. Sensoren nehmen dabei die unterschiedlichen Geräusche auf, ein Computerprogramm wertet sie aus und stellt sie auf einem Monitor dar. So entsteht eine Datenbank mit abertausenden Geräuschen. Und die kann in der Industrie eingesetzt werden, um den Zustand von Getrieben erkennen zu können, ohne sie umständlich aufschrauben zu müssen – auch das ist Künstliche Intelligenz.

KI soll menschlichen Gefühlszustand herausfinden

An einer Wand daneben steht das, was einigen etwas Unbehagen im Umgang mit KI bereitet: Ein System, das mehr ist als nur eine einfache Gesichtserkennung. Anhand des eingescannten Bildes und einer Sprachaufnahme versucht es den Gefühlszustand eines vor der Kamera stehenden Menschen zu erkennen. Beim Selbstversuch allerdings unterstellt es dem Besucher "gelangweilt" zu sein, obwohl der Proband sehr aufmerksam den Erläuterungen von Markus Sause lauscht. Und der erklärt, dass ein solches System zum Beispiel bei der Zusammenarbeit von Mensch und Roboter zum Einsatz kommen könnte. "Ist in Arbeiter schläfrig oder verärgert, so wird die Maschine durch KI in einen anderen Modus gebracht als wenn der Anwender als munter oder erfreut identifiziert wird."

Besucher dürfen Mini-Roboter selbst steuern

Um Hemmungen im Umgang mit Künstlicher Intelligenz und Robotik abzubauen, dürfen die Besucher beim Erlebnistag der Augsburger Universität selbst Hand anlegen. Im DLR School Lab lernen sie Roboter im Lego-Format zu steuern, farbige Kugeln zu transportieren, das Ganze mit derselben Software wie sie bei den überlebensgroßen Originalen verwendet wird. Diese stehen einige hundert Meter weiter im Innovationslabor.

KI steuert Zusammenspiel von Maschinen

In einer großen Halle zeigen zwei orangefarbene Exemplare, wie sie beim Belastungstest eines Snowboards zusammenarbeiten. Während der eine das Brett biegt, zeichnet der andere mit einer speziellen Kamera Veränderungen am Material auf. Maschinen-Interaktion mithilfe von Künstlicher Intelligenz wird auch an einem weiteren Arbeitsplatz erforscht: Dort greift sich ein Roboter selbstständig ein Werkzeug, legt es einem weiteren zur Prüfung vor. Deren Ergebnis entscheidet, ob sich der Roboter den aktuellen Aufsatz behält oder ein anderes Werkzeug greifen muss.

Zum Artikel: Deutsche Unternehmen lassen KI links liegen Produktion effektiver machen

Noch immer arbeiten weltweit Anlagen fest vorgefertigte Programme ab und sie können dabei kaum schnell und flexibel auf unvorhergesehene Probleme reagieren. Die aktuellen Forschungsergebnisse im Bereich der Künstlichen Intelligenz aber können dazu beitragen, Industrieproduktionen effektiver und ressourcenschonender zu gestalten. Das ist die Vision des KI-Produktionsnetzwerks an der Universität Augsburg.