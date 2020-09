Warum Pflegeschulen derzeit fast überlaufen sind

Nathalie Heis ist 23 Jahre alt und hat als Flugbegleiterin gearbeitet. Sie wollte eigentlich zu einer großen deutschen Airline wechseln. Dann kam Corona, und aus dem Job wurde nichts.

Dass man aber Pflegekräfte immer brauchen wird, ist spätestens seit Corona wohl allen klar. Pflegekräfte sind systemrelevant. Auch deshalb macht die frühere Flugbegleiterin aus Günzburg nun die Ausbildung an der Pflegeschule. Sie sieht den Beruf als neue Chance.

Warum sich Nathalie für die Ausbildung entschied

Nathalie hat sich für die Schule in Dillingen entschieden: "Ein gute Freundin von mir hat das empfohlen, die ist da super klar gekommen." Auch ihre Klassenkameraden Julian Diepold und Mico Stilz loben die Schule. Die Atmosphäre sei gut, die Ausbilder kompetent und nett.

Julian hat bereits als Helfer in der Altenpflege gearbeitet, Mico als Sanitäter bei der Bundeswehr. Früher hätten sie sich vor Schulbeginn entscheiden müssen, in welche Richtung sie gehen wollen – Alten, Kinder, - oder Krankenpflege. Das wurde nun geändert, man lernt grundsätzlich drei Berufe, die Ausbildung und damit auch das Berufsbild werden so aufgewertet.

Hilfe, die man sieht

Welchen der drei Berufe sie am Ende ausüben wird, das weiß auch Schülerin Kim Fischer noch nicht – was sie weiß: Der Umgang mit Menschen gefällt ihr. Sie hat in den vergangenen Monaten Spenden für die Organisation "Save the Children" gesammelt – dabei aber ja nie erleben dürfen, wo und wie die Hilfe ankommt: "Jetzt erhoffe und erwarte ich, dass ich die Entwicklung der Menschen sehen werde, die ich begleite, Menschen beistehen kann."

Schicht zu arbeiten, würde ihr nichts ausmachen. Natürlich gebe es Berufe, in denen mehr verdient werde. "Im weiteren Berufsleben wird sich das rausstellen. Es steht ja auch zur Debatte, dass Pflegeberufe nach Corona mehr verdienen sollten."

