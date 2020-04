Warum müssen wir Masken tragen - und wie? Possoch klärt!

Ab Montag gilt in Bayern eine Maskenpflicht für Kunden und Personal in Geschäften, sowie in Bussen und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs. Warum kommt die Maskenpflicht nun doch? Was bringen diese Mund-Nasen-Bedeckungen?

Das müssen Sie wissen: Alles zur Maskenpflicht finden Sie auch hier.

Welche Masken gibt es überhaupt, was kann man beim Tragen alles falsch machen, und wie bekommen nebelgeplagte Brillenträger den Durchblick? Possoch klärt!