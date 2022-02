Warum Mülltonnen in Puchheim auf mysteriöse Weise verschwinden

Einmal in der Woche kommt die Müllabfuhr und holt den Restmüll. Das ist wie in anderen Gemeinden auch in Puchheim im Landkreis Fürstenfeldbruck der Fall. Doch so wie bei Bürgermeister Norbert Seidl war auch bei anderen Puchheimerinnen und Puchheimern plötzlich nicht nur der Müll weg, sondern auch die Tonne. Verschwunden, als hätte sie sich in Luft aufgelöst. Gestohlen? Ein Kinderstreich? Auf jeden Fall ein Rätsel.

Norbert Seidl dachte im ersten Moment, "das hat jemand verwechselt und auf sein eigenes Grundstück gebracht oder sie irgendwo falsch abgestellt worden, wo ich sie jetzt nicht finde." Sein Fall ist zwei Jahre her, aber gerade in den letzten Wochen verschwanden mehrere Tonnen. Seidl geht von 10-15 Fällen aus.

Einfache Erklärung für mysteriöses Verschwinden

Für das mysteriöse Verschwinden gibt es letztlich eine einfache Erklärung, sagt Michael Schneider, Sprecher von Remondis, dem privaten Entsorgungsunternehmen, das in Puchheim für die Müllabfuhr zuständig ist:

"Das liegt vor allem an Materialermüdung. Das sind in diesem Fall alte Tonnen, die haben Kunststoffringe, an denen die Aufhängung ist, um sie am Fahrzeug hochzuliften und zu entleeren. Und wenn diese Vorrichtung aufgrund von Materialermüdung reißt, dann passiert es eben, dass diese alten Tonnen dann mit im Abfuhrfahrzeug verschwinden."

Sie werden also wie der restliche Müll im Fahrzeug gepresst. Konkrete Zahlen, wie viele Restmülltonnen unbeabsichtigt in Puchheim mitentsorgt wurden, hat Remondis nach eigenen Angaben nicht. Es handele sich dabei aber um "kein Massenphänomen", so Sprecher Michael Schneider, sondern um "sehr vereinzelte" Fälle. Über die Häufung in Puchheim hatte zuerst der Münchner Merkur berichtet.

Ringmülltonnen eigentlich schon lange verboten

Die runden Ringmülltonnen aus Kunststoff haben in den 1960er Jahren die bis dahin üblichen Stahlblechtonnen abgelöst. Später stellte man die Abfallentsorgung auch aus Handhabungsgründen von Ringmülltonnen auf viereckige Kunststofftonnen um. Vielerorts wurden die alten Tonnen allerdings noch geduldet, bis sie kaputtgehen. So wie im Landkreis Fürstenfeldbruck. Anders beispielsweise im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen: Hier wurde das System zum 1. Januar 2016 komplett auf die neuen eckigen Tonnen umgestellt.

Materialermüdung gibt es aber natürlich bei allen Mülltonnen. Entsprechend sind "verschluckte Mülltonnen" kein reines Puchheimer Phänomen. Überall brechen Mülltonnen ab, wenn der Inhalt zu schwer, das Plastik durch Alter, Hitze oder Kälte brüchig geworden ist und sie können so vom Müllauto "verschluckt" werden. In Puchheim ist das Risiko nur besonders groß, denn hier wurden die alten runden Tonnen nicht automatisch mit den Jahren ausgetauscht.

Fürstenfeldbruck: Anwohner sind Eigentümer der Tonnen

Das hat folgenden Hintergrund: In den meisten Regionen Bayerns stellen die örtlichen Abfallwirtschaftsbetriebe die Mülltonnen zur Verfügung. Anders im Landkreis Fürstenfeldbruck: Eigentümer der Tonnen sind hier die Hausbesitzer. Sie müssen deshalb auch selbst für Ersatz sorgen, sprich eine neue anschaffen, erklärt Remondis-Sprecher Michael Schneider. Das Unternehmen würde die Kosten dafür nur übernehmen, wenn ein Müllfahrzeug eine neue, viereckige Tonne "verschluckt", aber nicht bei den alten runden Tonnen.

Viele der Betroffenen sind verärgert: Sie finden, eine Vorwarnung wäre gut gewesen, dass das passieren kann. Einer ist auch Detlef Arzt, Hausbesitzer in Puchheim:

"Wenn bekannt ist, dass die Gefahr besteht, hätte man ja die Eigentümer solcher alten Tonnen warnen können, sein es ein Schreiben, sei es ein Zettel im Briefkasten - nichts!"

Das Entsorgungsunternehmen Remondis nimmt nach eigener Aussage Kontakt mit den Besitzerinnen und Besitzern auf, wenn eine Tonne verschrottet wurde. Das einzige, was man laut Remondis jetzt schon tun kann, ist, sich eine neue Mülltonne zu kaufen, die den Standards entspricht - bevor die alte bei der nächsten Müllabfuhr verschluckt wird.