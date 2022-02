Warum Milch im Winter anders schmeckt als im Sommer

Die Kühe am Biomilchhof von Sonja und Markus Berl im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen fressen gerade Heu. Das gibt es den ganzen Winter über. Im Sommer fressen sie auf der Weide frisches Gras.

Aus der Milch der rund 60 Kühe wird am Hof unter anderem Käse, Butter, Joghurt. Und diese Produkte schmecken, je nachdem was die Kühe fressen, ein bisschen anders und schauen auch anders aus, sagt Bauer Markus Berl.

Warum Milch im Winter intensiver schmeckt

Die Milch, die Familie Berl im Hofladen verkauft, schmeckt Sonja und Markus Berl jetzt im Winter am besten. Da käme das Aroma der Kräuter, die im Heu sind, stärker raus, findet Berl. Der Grund dafür könnte sein, dass Berls Tiere im Winter fast nur Heu bekommen. Fressen Kühe Heu, hat die Milch einen höheren Fettgehalt als bei frischem Gras. Und Fett ist schließlich Geschmacksträger. Heumilchprodukte haben viele Omega-3-Fettsäuren, und die sind lebensnotwendig, erklärt Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern: "Sie sind ganz wichtig für die Fließeigenschaften des Blutes. Sie senken den Blutdruck und sie wirken entzündungshemmend."

Butter und Käse aus Frühlingsmilch ist gelber

Berl hat bemerkt, dass Käse aus Frühlingsmilch gelber ist. Die Butter auch, sie ist zudem streichzarter. Dann fressen seine Kühe auf der Weide frisches Gras. Das enthält viel Betacarotin, erklärt Berl: "Das die Butter gelblicher ist, ist ein Qualitätsmerkmal für Frischefutter. Je nachdem, wie viel Anteil Heu man dazu tut, desto weißer wird es."

Je gelber, desto mehr gesundes Betacarotin

Der orangene Farbstoff Betacarotin in den Gräsern lässt nicht nur Käse und Butter natürlicherweise gelblicher aussehen, sondern könne auch freie Radikale, also aggressive Sauerstoffverbindungen, zunichte machen und somit vor Herzkreislauferkrankungen und Arterienverkalkung schützen, erklärt Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale.

Beliebte Heumilchprodukte

Nur wenigen Kunden würden diese saisonalen Unterschiede auffallen, sagt die Bäuerin. Doch sie kaufen trotzdem bewusst die Heumilch-Produkte ein. Viele beschreiben den Geschmack als "natürlicher" und schwören auf Milch von Kühen, die kein Silo-Futter bekommen haben.

Viele Bauern füttern im Winter Silage

Viele Bauern, die nicht wie Berl eine Heutrocknungsanlage haben, füttern im Winter Silage, also konservierte Futtermittel unter anderem aus Mais oder Kleegras. Silage ist sozusagen das Sauerkraut der Kühe. Die Futtermittel werden auf einen Haufen gefahren, von Landmaschinen festgedrückt und mit Planen luftdicht abgedeckt. Diese wiederum werden oft mit alten Autoreifen oder Sandsäcken beschwert. An das Futter soll kein Sauerstoff kommen. So wird es durch Milchsäuregärung haltbar gemacht.

Unterschiedliche Zusammensetzung von Fetten und Eiweißen

Silofutter ist energiereich. Die Kühe, die Silofutter bekommen, geben in der Regel mehr Milch als die, die nur Heu bekommen. Außerdem sind Bauern, die die Futtermittel silieren, nicht darauf angewiesen, dass es an mindestens vier aufeinanderfolgenden Tagen im Sommer trocken ist, um Heu machen zu können. Bekommen Kühe Silo-Futter heißt das nicht, dass die Milch schlechter wäre als Heumilch. Sie hat jedoch eine andere Zusammensetzung an Fetten und Eiweißen.

Industrie: Geschmack und Farbe sollen immer gleich bleiben

Die Veränderungen je nach Jahreszeiten und Futter sind hauptsächlich bei handwerklich hergestellten Produkten zu erkennen. Industriell hergestellte Produkte sollen für die Kunden immer gleich aussehen und schmecken. Zudem kommt in den Molkereien die Milch von vielen verschiedenen Höfen zusammen. Die Berls verarbeiten für ihre Kunden nur die Milch ihrer eigenen Tiere.

"Die meisten Kunden sagen, dass nicht alles perfekt gleich sein muss. Auch bei der Butter sieht man, dass die mit den Händen gemacht ist. So wie der Joghurt, der von Hand eingefüllt ist. Das ist einfach ein handwerkliches Produkt", sagt Bäuerin Sonja Berl.