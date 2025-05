Warum junge Menschen derzeit schwer Jobs finden

"Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass die von ihnen angestrebte Position zwischenzeitlich besetzt werden konnte. Wir wünschen Ihnen für die Zukunft und den weiteren Berufsweg alles Gute.“ Wenn Lea Schneider diese Sätze vorliest, kann sie es nur noch mit einem gewissen Sarkasmus in der Stimme tun. Denn: Das war nicht Absage Nummer 1, sondern circa die Vierzigste.

Absagen über Absagen, auch mit Einser-Schnitt

Seit einem halben Jahr sucht die 25-Jährige einen Job. Das Masterstudium im Bereich Personalmanagement hat sie erfolgreich absolviert, sogar mit einer Eins vor dem Komma. Aber Stand jetzt haben 115 Bewerbungen bisher nicht zum Erfolg geführt. "Ich wurde bisher zu sechs Bewerbungsgesprächen eingeladen, in einem ist es dann auch in die zweite Runde gegangen, aber trotzdem waren es dann leider in allen am Ende Absagen.“

Bis zu 20 Bewerbungen pro Monat versendet Lea seit Monaten im Schnitt, alles auf ausgeschriebene Stellen, die sie in Jobportalen sucht und findet. Die 25-Jährige hat ihren Schreibtisch provisorisch in einer Küche in ihrem Elternhaus, in einem Dorf in der Nähe von Dachau, aufgestellt. "Ich will eigentlich raus von zuhause“, sagt Lea. Aber: Ohne einen Job kann sie sich einen Auszug nicht leisten. Also muss Lea Schneider weitersuchen und sich bewerben, inzwischen auch in Hamburg und anderen Städten, die weit weg sind.