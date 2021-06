Warum ist Bayerns Impfquote so niedrig?

Es ist deutlich zu sehen, dass die von Markus Söder angesprochenen 13 Prozent sich nicht gleichmäßig aus den verschiedenen Impfstoffen zusammensetzen: Während die Biontech-Impfdosen fast vollständig verimpft werden, sind es beim Hersteller Johnson&Johnson nur etwas mehr als die Hälfte. Auch vom Astrazeneca-Impfstoff ist noch fast ein Drittel unverimpft (Stand: 28. Juni).

Es ist aktuell vom Bund nicht vorgesehen, dass Impfdosen für die Zweitimpfungen zurückgelegt werden - das stellt also keine Erklärung dar. Vielmehr könnte es sein, dass es gegen die Vektorimpfstoffe von Johnson&Johnson und Astrazeneca noch immer Vorbehalte in der Bevölkerung gibt. So gab es am vergangenen Wochenende in Memmingen eine offene Impfaktion mit Astrazeneca, bei der jedoch nur zehn Prozent des angebotenen Impfstoffes verimpft wurde. Es waren schlicht zu wenig Menschen gekommen.

Peter Aurnhammer, Apotheker in Ismaning, sagte dem BR im Interview, dass Astrazeneca auch in den Arztpraxen nicht sehr begehrt sei. "Da bekommen die Ärzte, was sie wollen, aber das wollen halt oft die Patienten nicht." Markus Söder stellt fest, dass der Impfstoff von Astrazeneca "nicht weg wie warme Semmeln" gehe - obwohl er, so betont der Ministerpräsident, ein sehr guter Impfstoff sei.

Sorge vor abnehmender Impf-Bereitschaft

Hinzu komme, sagt Söder, dass auch generell ein gewisser Dämpfer in der Impfbereitschaft festzustellen sei. "Wir spüren bei dem einen oder anderen eine gewisse Müdigkeit beim Impfen." Um dem Ganzen entgegenzusteuern, müsse es neue Anreize geben.

Söder nennt als Beispiele etwa die bayernweite Impfkampagne "Ich tu’s für", spezielle Impfangebote für Studenten und die Aufhebung der Impfpriorisierung in den Impfzentren, die am 28. Juni bekannt gegeben wurde. Aber auch mögliche Kreuzimpfungen, etwa mit Astrazeneca und Moderna, könnten laut Söder dazu beitragen, die Impfbereitschaft mit Astrazeneca zu erhöhen, da so unter anderem die Abstände zwischen den zwei Impfungen gesenkt werden könne.

Klaus Holetschek rief in diesem Zusammenhang die Ständige Impfkommission (Stiko) auf, sich zum Thema Kreuzimpfungen mit zwei verschiedenen Impfstoffen klarer zu positionieren. Zudem seien Kreuzimpfungen unter Umständen für Auffrischungen etwa bei Bewohnern von Seniorenheimen laut Virologen eine denkbare Alternative.

Keine Daten dazu, wo die Impfquoten besonders niedrig sind

Ob das Problem in allen Landkreisen und Städten gleichermaßen groß ist und wo es die niedrigsten Impfquoten gibt, kann nicht dargestellt werden. Das Bayerische Gesundheitsministerium stellt nach wie vor keine Daten zu den Impfungen auf Landkreisebene für die Berichterstattung zur Verfügung. Dabei begründete Gesundheitsminister Klaus Holetschek am 17. Juni Sonderlieferungen an Impfzentren in 28 Landkreise damit, dass die Impfquoten der Ärzte in diesen Gebieten zu niedrig seien.

Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) kritisierte bereits am 6. Mai in einem Statement, dass es in der Entscheidungshoheit des Bayerischen Gesundheitsministeriums liege, eine Gesamtschau zu erstellen und öffentlich zu machen. Dem Gesundheitsministerium lägen alle Zahlen vor. Der Verband schreibt, er finde es bedauerlich, dass "mittlerweile verstärkt Politik mit den angeblich unterschiedlichen Impfmengen in den einzelnen Regionen im Freistaat gemacht" werde. "Durch die fragwürdige Interpretation unterschiedlicher Zahlen aus verschiedenen Quellen wird unnötig Misstrauen gesät."