Warum in Burk an Buß- und Bettag weiter Feiertag ist

Wenn Pfarrer Sebastian Schilling heute Früh aus der Tür des Pfarrhauses in Burk im Landkreis Ansbach tritt und durch den Ort schlendert, dann bietet sich ihm dieses Bild: "Ich gehe an der Kirche vorbei, die ist am Buß- und Bettag offen zum Gottesdienst. Ich komme an Schule und Rathaus vorbei. Dort ist zu – beziehungsweise Schule haben wir gar nicht mehr so richtig – dann geht es vorbei an der Bäckerei, die hat zu. Gegenüber ist das Kaufhaus Kochler, die haben auch geschlossen. Und dann kommen wir noch am Friseur vorbei, und der hat meines Wissens auch zu."

Buß- und Bettagsrebellen in Burk

Burk steht still – hält inne – am Buß- und Bettag. Und zwar schon seit dem ersten Jahr, nachdem die Bundesregierung diesen als gesetzlichen Feiertag abgeschafft hat. Als Buß- und Bettagsrebellen werden die Burker seitdem augenzwinkernd bezeichnet. Anführer der "Rebellion" beziehungsweise sich dafür eingesetzt und die Burker überzeugt hatte der damalige Bürgermeister. Ihm gehörte auch die Traditions-Bäckerei am Ort. Er ging mit gutem Beispiel voran. Er ließ seinen Backofen kalt und den Laden zu.

"Es gibt wichtigeres als Geldverdienen"

Inzwischen ist sein Sohn Michael Beck Inhaber der Bäckerei, und auch er hält gerne fest an dieser Familien– und gleichzeitig Burker Tradition. Es sei ihm einfach wichtig, "einen Fingerzeig zu geben – auch anderen Leuten zu zeigen – es gibt Wichtigeres als Geld zu verdienen". Sein Plan für den Buß- und Bettag: Zeit für die Kinder zu haben und abzuschalten.

Der Tag des Innehaltens

Immerhin geht es am Buß- und Bettag ursprünglich ums kollektive Innehalten und Buße tun, das eigene Handeln hinterfragen – vor allem in Notzeiten. Der Bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm findet die Burker Tradition den Buß- und Bettag hochzuhalten richtig gut. Und hält es nach wie vor für falsch, dass dieser Feiertag von der Politik abgeschafft wurde. Im zweiten Corona-Jahr schickt er deshalb nicht nur nach Burk diese Botschaft: "Wir fragen danach wie wird es in Zukunft weitergehen?" Es gehe um die Spaltung der Gesellschaft, den Klimawandel, um Fragen, über die man nachdenken müsse. "Der Buß- und Bettag ist ein Tag des Nachdenkens, deshalb ist er gerade in diesem Jahr wichtig".

Ähnlich wird auch die Botschaft von Pfarrer Sebastian Schilling heute lauten - im Gottesdienst, der anders als in den meisten Gemeinden nicht erst abends, sondern schon am Vormittag um 10 Uhr stattfinden wird – wie am Sonntag – oder an richtigen Feiertagen eben: "Jede einzelne Kirchengemeinde sollte sich Gedanken machen, was können wir tun, um andere zu unterstützen oder auch um die Pandemie einzudämmen." Es gehe darum, sich Gedanken zu machen.

Ein Ein-Tages-Lockdown

Burk legt eine Pause ein. Das Dorf geht in eine Art Ein-Tages-Lockdown: Nachdenken ist hier heute angesagt, sagt der Pfarrer - statt Bäckerei, Friseur oder Kaufhausbesuch.