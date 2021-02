Warum in Bayern zu wenig Ausgleichsflächen umgesetzt werden

Wer Flächen verbraucht, etwa für eine Autobahn oder ein Neubaugebiet, muss für diese Eingriffe in die Natur und Landschaft einen Ausgleich schaffen und an anderer Stelle Flächen ökologisch aufwerten. In Bayern wird aber nur jeder vierte sogenannte Ausgleichsfläche ordnungsgemäß umgesetzt. Ein Viertel wird überhaupt nicht umgesetzt und die Hälfte mehr schlecht oder recht. Darauf weisen Studien aus einzelnen Landkreisen hin. Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) hat im Dezember 2020 diese Beobachtungen veröffentlicht und Alarm geschlagen. Und die Lage ist vermutlich noch dramatischer, schätzt Marianne Kunkel, die beim LBV für das Ausgleichsflächenprojekt zuständig ist: „Es gibt eine recht hohe Dunkelziffer“.

In keinem anderen Bundesland wird so viel gebaut wie in Bayern Wie funktioniert der Flächenausgleich?

Flächenausgleich ist Pflicht – das steht im Bundesnaturschutzgesetz. Und zwar möglichst nah an der Eingriffsfläche, also dem Gewerbepark oder der Autobahn. Wer für den Ausgleich zuständig ist, regelt jedes Bundesland regelt für sich. In Bayern ist die Kompetenzverteilung so kompliziert, dass auch Profis immer mal wieder ins Schlingern kommen können. Bei Eingriffen außerhalb von Siedlungen wie Ortsumgehung oder Wasserkraftwerk sind zum Beispiel das Straßenbauamt, das Wasserwirtschaftsamt und die Untere Naturschutzbehörde involviert. Die einen gleichen aus, die anderen kontrollieren. Wird innerhalb von Siedlungen gebaut, etwa ein Supermarkt oder ein Neubaugebiet, sind die Gemeinden für alles - also die Umsetzung und die Kontrolle - zuständig. Sie können die Arbeiten an Landschaftsplanungsbüros vergeben – sie können sie aber auch einfach liegen lassen. Denn wenn sie nichts machen, passiert nichts. Nicht einmal eine Kontrolle. In Baden-Württemberg sind die Kompetenzen anders verteilt. Da sind die Gemeinden gezwungen, Ausgleichsflächen umzusetzen, weil sonst das Landratsamt in der Regel keine neuen Eingriffe genehmigt.

Gemeinden, die Blühwiesen anlegen, Niedermoore erhalten und Bäume pflanzen, bevor sie ein Baugebiet ausweisen, können für die ökologische Aufwertung ein sogenannten Ökokonto anlegen. Und die Ökopunkte mit einer gewissen Verzinsung abbuchen, wenn das Baugebiet ausgewiesen wird. Oder Ökopunkte bei gewerblichen Anbietern von Ökokonten wie den Bayerischen Staatsforsten kaufen.

Ein Hektar Neubaugebiet für ein halbes Hektar Streuobstwiese?

Wie viel Ausgleichsfläche für ein Neubaugebiet angelegt werden muss, wird nach einem komplizierten Verfahren geregelt und zum Teil auch ausgehandelt. Ein Hektar Neubaugebiet könnte 0,6 ha oder auch bloß 0,3 ha Streuobstwiese „kosten“. Wird das Neubaugebiet zum Beispiel mit Wildsträuchern und Bäumen eingegrünt, muss weniger Ausgleichsfläche umgesetzt werden. Wie viel weniger, das unterscheidet sich zum Teil von Landkreis zu Landkreis, beobachten Landschaftsplaner. Bei der Berechnung der Ausgleichsfläche kommt es auch noch darauf an, was auf der Fläche gemacht werden soll: Wandelt man einen intensiv genutzten Acker in eine selten gemähte Streuobstwiese um, braucht man weniger Fläche als wenn man den Artenreichtum auf bereits naturnahen Wiesen durch Pflege oder Vernässungsmaßnahmen weiter steigert. Der Grund: Auf der Ackerfläche findet eine stärkere ökologische Aufwertung statt. Die Landwirtschaft verliert damit oft zwei Mal gute Böden: Für das Neubaugebiet und die Ausgleichsfläche.

Der Flächenausgleich, ein Minusgeschäft für Natur und Landschaft ?

Auf den Internetseiten des Landesamtes für Umwelt in Augsburg sind alle Ausgleichsflächen für die Öffentlichkeit einsehbar. Die Datenbank ist für Laien nicht besonders benutzerfreundlich. Aber auch wer die Suchmaske bedienen kann, findet viele Ausgleichsflächen einfach nicht. Der Grund: Sie werden von den Gemeinden und anderen zuständigen Behörden zum Teil überhaupt nicht gemeldet. Damit wird es für Umweltverbände und Bürger nahezu unmöglich gemacht, zu kontrollieren, was umgesetzt wurde. Und das in einem Umfeld, wo zumindest Kommunen und private Supermarkt-Bauer nur von sich selbst kontrolliert werden. Eine Kritik des Landesbundes für Vogelschutz, die zumindest im Ansatz auch von Matthias Simon vom Bayerischen Gemeindetag geteilt wird: Er fordert einen besseren Austausch zwischen den Beteiligten.

„Wir haben eine Zuständigkeits- Verschränkung, unterschiedliche Spieler, die auf diesem Feld wichtig sind.“ Matthias Simon, Bayerischer Gemeindetag

Würden die Ausgleichsflächen konsequent umgesetzt werden, könnten sie Lebensraum schaffen für seltene Tiere und Pflanzen. Sie könnten die Landschaft bereichern, den Klimaschutz fördern und zum Beispiel auch das Grundwasser schützen. Aber wenn offensichtlich nur ein Viertel der Flächen konsequent umgesetzt wird, entsteht natürlich auch nur dementsprechend weniger Lebensraum für Pirol, Moorbläuling, Seidelbast und Wollgras.

Streit ums Baurecht: Für Flächenfraß oder gegen Wohnungsnot? Beispiel Finning: Ganz, halb oder gar nicht umgesetzte Ausgleichsflächen

Nur ein paar Sträucher am Rand und sonst artenarmes Grünland: Die Osterfeuerwiese in Finning im Landkreis Landsberg am Lech ist eine Ausgleichsfläche. Aber nur zum Teil, mehr schlecht als recht umgesetzt, so das Urteil von Markus Kaiser vom Arbeitskreis Dorfökologie in Finning. Die Mitglieder des Arbeitskreises haben sich in ihrer Gemeinde auf die Suche nach Ausgleichsflächen gemacht und sind ganz grob zum gleichen Ergebnis gekommen wie der Landesbund für Vogelschutz: Ein Teil, wie die Streuobstwiese vom Obst- und Gartenbauverein am Ortsrand von Finning, ist ordentlich umgesetzt. Die meisten Ausgleichsflächen sind dagegen gar nicht oder nur teilweise umgesetzt. So sollte bereits vor sechs Jahren der Kehrgraben und eine Moorfläche renaturiert werden – bisher ist noch überhaupt nichts passiert. Es gibt wie in vielen anderen Gemeinden auch nicht einmal eine Übersicht über alle Ausgleichsflächen. Doch der Arbeitskreis hat darauf gedrängt, der Gemeinderat hat im Sommer 2020 ein Büro beauftragt. Es soll eine Übersicht erstellen, damit fehlende Flächen auch umgesetzt werden können. Bis Anfang Februar 2021 hat der Arbeitskreis noch nichts bekommen. Er wird also weiterhin als Kontrollinstanz nötig sein. Denn offensichtlich sind es die Umweltverbände und engagierte Bürgerinnen und Bürger, die sich darum kümmern müssen, dass Ausgleichsflächen wirklich umgesetzt werden. Markus Kaisers Eindruck geht in die gleiche Richtung: „Alle Ausgleichsflächen, die ich kenne, die umgesetzt worden sind, sind vom Obst- und Gartenbauverein umgesetzt worden.“

Kompetenzen-Wirrwarr behindert Flächenausgleich

Die Politik müsste aktiver werden: Schlupflöcher schließen, die Kompetenzen und Kontrollen effizienter regeln, den Flächenausgleich in größeren Zusammenhängen stärker fördern und für ausreichend Stellen in den Behörden sorgen. Wenn alle Ausgleichsflächen wie laut Vorgabe umgesetzt werden, vielleicht sinkt dann sogar der Flächenverbrauch.