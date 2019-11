25.11.2019, 06:59 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Warum in Bayern immer mehr Wildunfälle passieren

Besonders oft kracht es in der Dämmerung - morgens oder abends: Die Zahl der Wildunfälle in Bayern steigt von Jahr zu Jahr. Der Landkreis Donau-Ries etwa steuert auf einen traurigen Rekord zu. Warum ist das so?