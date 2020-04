Warum im Freizeitland Geiselwind nur die Achterbahn fährt

Die Corona-Krise könnte viele Freizeitparks in Deutschland um die Existenz bringen. Matthias Mölter, der Chef des Freizeitlandes Geiselwind im Landkreis Kitzingen, hat im Winter einige Millionen Euro investiert. Er hat neue Fahrgeschäfte gekauft, Spielplätze, Restaurant und Abenteuer-Häuser renoviert. 22 Neuigkeiten gibt es in dem Park an der A3 insgesamt. Gleichzeitig fehlen ihm bereits jetzt einige Millionen Euro Umsatz.

Banken werden nervös - fehlende Förderung

Die Banken werden schon nervös, sagt er. Denn eine Förderung vom Staat gibt es bislang nicht. 130 der insgesamt 200 Mitarbeiter sind bereits da, ein Teil davon in Kurzarbeit. Mölter möchte aber darauf vorbereitet sein, innerhalb von drei Tagen wieder öffnen zu können.

Darum muss die Achterbahn bewegt werden

"Einfach die Leute nach Hause schicken und den Strom abschalten, so einfach geht es nicht!", sagt der Leiter des Vergnügungsparks. Statt dessen müssen viele Fahrgeschäfte, wie die Achterbahn Boomerang, trotz der Schließung regelmäßig bewegt werden.

Warum, das erklärt der technische Leiter Sebastian Gröll: "Diverse bewegliche Teile, unter anderem die Kugellager, dürfen nicht permanent vom kompletten Gewicht belastet werden. Um Schäden zu vermeiden, muss die Bahn alle zwei Tage bewegt werden."