Warum Hochwasserschutz so lange dauert

Der Graben führt zurzeit nicht mal Wasser. Doch hier, umgeben von Äckern in der Nähe von Fuchsstadt, wollen Roland Zinn und Stefan Hemmerich demnächst erste Maßnahmen ergreifen. Wasser und Schlamm sollen nicht mehr so schnell in die umliegenden Ortschaften fließen. Die Gegend ist anfällig für die Auswirkungen von Starkregen. Mehrmals gab es hier, südlich von Würzburg, in den vergangenen Jahren Überflutungen. Dabei fließen eigentlich nur kleine Bäche durch die Orte.

Drei Mal überflutet in fünf Jahren

Gleich zweimal innerhalb einer Woche traf es Reichenberg im vergangenen Jahr. Die Marktgemeinde liegt in einem Talkessel. Lokale Starkregenzellen fluteten den Ort, beide Male aus unterschiedlichen Richtungen. Schon wieder Hochwasser – das letzte lag erst fünf Jahre zurück, am 29. Mai 2016.

"Das Regenereignis können wir nicht beeinflussen, aber die Auswirkungen sehr wohl", sagt Roland Zinn, Leiter des Technischen Bauamts. Gemeinsam mit Bürgermeister Stefan Hemmerich (SPD) will er rund um Reichenberg und den Ortsteil Fuchsstadt im Winter erste Ideen umsetzen. Doch schnell wird deutlich: Es handelt sich um eine Aufgabe, die die Gemeinde viele Jahre beschäftigen wird.

Reichenberg und Würzburg wollen Hochwasserschutz

Die möglichen Maßnahmen in und um Reichenberg sind vielfältig. Und wie es die behördlichen Strukturen in Deutschland wollen, gibt es zwei verschiedene Programme, mithilfe derer die Gemeinde sie angehen will.

Zum einen arbeitet Reichenberg seit vergangenem Jahr mit der Stadt Würzburg zusammen: an einem gemeinsamen Hochwasserschutzkonzept. Die Idee: Auf Gemarkung Reichenbergs samt seinen Ortsteilen fließen zwei Bäche. Beide vereinen sich bei Würzburg, fließen dort durch den Stadtteil Heidingsfeld und dann in den Main. Gelingt es im Raum Reichenberg, Gewässerspitzen langsamer abfließen zu lassen, profitiert auch Würzburg. Das Wasser, so die Hoffnung, käme dann in kontrollierbaren Mengen dort an.