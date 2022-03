Warum Gülle in immer größeren Fässern unterwegs ist

Gülle-Zubringerfahrzeuge vermeiden überflüssige Fahrten

So ein großes Schleppschlauch-Gefährt kostet laut BBV 200.000 bis 300.000 Euro. Das schafft sich nicht jeder Landwirt einzeln an, sondern die Fahrzeuge kommen häufig vom Maschinenring oder einem Lohnunternehmer. Wenn sie einmal auf dem Feld sind, bleiben sie am besten auch dort, so BBV-Geschäftsführer Rebelein, die Gülle wird mit Zubringerfahrzeugen dorthin gebracht wie mit dem LKW-Gespann, das am Samstag im Landkreis Coburg verunglückt ist. Wegen der historisch zersplitterten Felderstruktur liegen in Oberfranken die von einem Betrieb bewirtschafteten Felder oft nicht in der direkten Umgebung. Für den Transport auf der Straße seien dann Lkw letztlich geeigneter als Traktoren.

Oberfranken muss keine Gülle exportieren

Großer Gülle-Tourismus sei damit nicht verbunden, sagt Rebelein: "Größere Betriebe haben ihre Felder vielleicht fünf bis sieben Kilometer um den Betrieb, die fahren nicht 50 oder 100 Kilometer." Dafür sorge schon der hohe Dieselpreis, außerdem gebe es in Oberfranken nicht so viel Vieh, dass Gülle über weitere Entfernungen wegtransportiert werden müsste. Wegen der hohen Preise für Kunstdünger nehmen inzwischen auch rein pflanzenverarbeitende Betriebe wieder gerne Gülle an.