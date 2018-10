Warum es neue Aktien von der Nebelhornbahn gibt

Mehr als 330.000 neue Aktien für die Nebelhornbahn in Oberstdorf sind nun auf dem Markt verfügbar. Die Nebelhornbahn Aktiengesellschaft will so ihr Kapital erhöhen, um die Bahn ab dem kommenden Frühjahr bis zur Bergstation komplett neu zu bauen.

10 Millionen Euro sind das Ziel

Über die neuen Aktien für jeweils 28,50 Euro sollen etwa 10 Millionen Euro für den Neubau zusammenkommen. Zunächst haben die bisherigen Aktionäre ein Vorkaufsrecht, anschließend können auch neue Aktionäre zum Zug kommen.

Neue Bahn soll komfortabler werden

Die neue Bahn soll auf einer Trasse neben der bisherigen entstehen und für die Gäste komfortabler werden. Statt Großkabinen mit 60 Stehplätzen soll es ab 2021 Zehnerkabinen mit Sitzplätzen und geringeren Wartezeiten geben.

Naturschützer kritisieren das Projekt

Der Bund Naturschutz kritisiert, dass er in das bisherige Planungsverfahren nicht einbezogen worden ist, und dass sich die Beförderungskapazität durch den Neubau verdoppelt. Mehr Menschen am Berg bedeuten dem Verband zufolge auch mehr Zerstörung der Natur.