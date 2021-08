Warum es in bayerischen Ställen so häufig brennt

Seit zwei Jahren durchforstet Stefan Stein Tageszeitungen, Polizeimeldungen und das Internet nach Stallbränden. Weil es sonst keiner tut. Eine offizielle Statistik gibt es nicht.

Fast 450 Stallbrände jedes Jahr in Bayern

Die Ergebnisse schockieren: laut seiner privaten Recherche waren es allein in Bayern im letzten Jahr 445 Brände. Im Schnitt brennt also jeden Tag mehr als ein Stall irgendwo in Bayern. Bestätigen lässt sich die Zahl nicht, doch damit wäre Bayern das Bundesland mit den meisten Stallbränden Deutschlands.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft schätzt sogar, dass in Deutschland pro Jahr rund 5.000 Ställe brennen. Erst am Montag war in einem Rinderstall in Ansbach ein Großfeuer ausgebrochen mit einem Sachschaden in Millionenhöhe. Tiere kamen bei dem Feuer aber ausnahmsweise nicht zu Schaden. Das ist eher ungewöhnlich: Die Tierschutzorganisation PETA geht von zehntausenden Tieren aus, die jährlich bei Stallbränden ums Leben kommen.

Stefan Stein dokumentiert alle Fälle , die er in Polizei- und Pressemeldungen finden kann, um zu zeigen, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt.

Was sind die Ursachen für die vielen Stallbrände?

Laut Institut für Schadensverhütung und Schadensforschung gehen die meisten Brände in Ställen auf Fehler an elektrischen Anlagen zurück. Worauf genau, lasse sich aufgrund fehlender Statistiken meist nicht sagen. Auch Brandstiftung, Stroh- und Heuballen, die sich bei Hitze selbst entzünden können und menschliches Fehlverhalten seien mögliche Brandursachen.

Sind die Brandschutzrichtlinien zu lasch?

Grundsätzlich gibt es laut Bauordnung keine spezifischen Brandschutzrichtlinien für Ställe. Es gelten die allgemeinen Richtlinien (Art. 15 Landesbauordnung). Da heißt es: "Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und zu unterhalten, dass der Entstehung und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren und wirksame Löscharbeiten möglich sind." Wie genau Tiere zu retten sind, wird nicht weiter benannt.

Das kritisiert Tierarzt Florian Diel. In seiner Dissertation an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf untersucht er, wie Nutztiere aus brennenden Ställen erfolgreich evakuiert werden können. Demnach existierten zwar Vorgaben – etwa, dass von jedem Punkt eines Gebäudes innerhalb von 30 Metern ein Fluchtweg zur Verfügung stehen muss. Das gelte allerdings nur für Menschen. "Tiere ticken komplett anders [...], sie haben große Angst vor dem Unbekannten. Sie sind auch Herdentiere und diese Instinkte sagen: 'Gehe dahin zurück, wo du dich auskennst, wo du dich sicher fühlst'. Und das ist eben in dieser Situation leider der Stall", so Diel.

Erst ab einer bestimmten Stallgröße gelten schärfere Regeln

Für Ställe von über 1.600 Quadratmetern Fläche hingegen ist ein Brandschutzkonzept Pflicht, das auf kommunaler Ebene von der Unteren Bauaufsichtsbehörde ausgestellt werde. Jeder Einzelfall wird laut Landesbauordnung individuell betrachtet – ein standardisiertes Brandschutzkonzept gibt es auch hier nicht.

Doch Brandschutz kostet Geld - eine Förderung bietet das Land Bayern derzeit nicht an, heißt es in einer Antwort auf eine Anfrage der Grünenfraktion im Frühjahr dieses Jahres. Und auch eine spezielle Beratung werde von den zuständigen Ämtern nicht angeboten.

Aktivist sieht Handlungsbedarf der Politik bei Stallbränden

Lässt die Politik also Kommunen und Landwirte bei der Brandprävention alleine? Stallbrand-Aktivist Stefan Stein findet: Ja! Mit zwei Kolleginnen schickt er regelmäßig Briefe mit Forderungen zur Brandschutzverschärfung an Politiker und Institutionen.

Tatsächlich hat der Bundesrat Ende Juni die Bundesregierung aufgefordert, eine Höchstbelegung von Ställen zu prüfen. Ein Gutachten der Fachhochschule Eberswalde hatte ergeben, dass bei den heutigen Stallgrößen eine Rettung aller Tiere in der Regel nicht möglich sei.

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner allerdings gab die Aufgabe zurück an die Länder, indem sie Stallbrände im Frühjahr auf die Tagesordnung der Agrarministerkonferenz setzte. Auch die Agrarminister der Länder einigten sich im Juni darauf, dass unter anderem ein einheitliches Zulassungsverfahren entwickelt werden müsse, wodurch mehr Tierwohl und Sicherheit im Brandfall ermöglicht werde.

Keine Regel zur Maximalbelegung in Bayern

Aus dem bayerischen Landwirtschaftsministerium heißt es allerdings auf BR-Anfrage: Das Ministerium sei nicht zuständig. Eine Maximalbelegung in Ställen sei für Bayern aufgrund der kleinstrukturierten Betriebe unnötig.

Zuvor hatte die Grünenfraktion im Landtag in einem Antrag bereits eine amtliche Statistik zu Stallbränden in Bayern sowie engmaschigere Kontrollen der Elektrik gefordert. Eine Chance wird der Antrag gleichwohl kaum haben: Im zuständigen Ausschuss stimmten nur SPD und Grüne dafür. Zusätzliche Maßnahmen zu Erhöhung der Datenlage werden, so heißt es auf eine entsprechende Anfrage, als nicht erforderlich angesehen.