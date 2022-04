Warum es auch 2022 noch einen Girls' Day braucht

Handwerkerinnen geben Einblicke in ihre Berufe

Anders sieht es in den eher technischen Berufen aus. "Im Beruf Spengler/in ist vielfach Kreativität und filigranes Arbeiten gefragt. Für vormals körperlich eher schwere Aufgaben gibt es heutzutage technische und maschinelle Unterstützung", so Daniela Hartmann. Deshalb ist der Girls' Day vor allem für viele Handwerksberufe auch heute noch eine gute Möglichkeit, sich Schülerinnen fernab von Klischees und persönlichen Umfeld zu präsentieren. Acht Handwerkerinnen lassen in diesem Jahr Schülerinnen an ihrem Berufsalltag teilhaben und geben somit Einblick in ihre Ausbildungsberufe. So beteiligt sich die Handwerkskammer Unterfranken in diesem Jahr am Girls' Day.

Nicht nur ein falsches und veraltetes Berufsbild hält junge Frauen von verschiedenen Berufen ab, auch Rollenbilder wirken sich auf die spätere Berufswahl aus. Noch immer ist es so, dass Rollenbilder einengen, keinen oder kaum Platz für Entwicklung lassen. Vor allem das Klischee Frauen wären technisch eher unbegabt, scheint sich auch heute noch zu halten. So waren im Wintersemester 2020/2021 an der Hochschule für angewandte Wissenschaften, Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt (FHWS), in den technischen Fakultäten nur 23 Prozent der Studierenden weiblich. Das bestätigt Sonja Ehrenfels, Referentin der Frauenbeauftragten der FHWS.

80 Prozent Frauen in den Sozialwissenschaften

In der Fakultät Elektrotechnik sei der Frauenanteil unter den Studierenden gerade noch zweistellig. Er liege bei zehn Prozent, dicht gefolgt von der Fakultät Maschinenbau mit elf Prozent. In der Fakultät angewandte Sozialwissenschaften dagegen sind 80 Prozent der Studierenden weiblich. Deshalb nutzt die FHWS den Girls’ Day intensiv, um Schülerinnen für technische Studiengänge zu begeistern. Auch mit ihrem "Schnuppertag für Mädchen" am Anfang November in Schweinfurt informiert die FHWS gezielt Schülerinnen über die sogenannten MINT-Studiengänge.

IHK-Geschäftsführer: Girls' Day heute immer noch wichtig

Die klassischen Rollenbilder schränken Frauen immer noch in der Gestaltung ihrer Lebensrealität ein und wirken sich somit auf die spätere Berufswahl aus. So sieht es Dr. Sascha Genders, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Unterfranken. Deshalb sei ein solches Berufsorientierungsprojekt wie der Girls' Day auch heute noch wichtig. "Wir begrüßen alle Formate, die dabei helfen, klassische Rollenbilder zu durchbrechen. Idealerweise tragen Aktionen wie der Girls' Day dazu bei, dass etwa die Zahl der Neugründungen in der Region steigt oder dass Firmen ihre Ausbildungsplätze besetzen können.", sagt Genders.

Positivbeispiele sollen alte Rollenbilder aufheben

Dr. Cornelia Kolb hat 2017 in Würzburg dazu beigetragen, dass die Zahl der Neugründungen in der Region gestiegen ist. Sie hat mit einem siebenköpfigen Team aus Frauen und Männern aus verschiedenen Bereichen, wie Informatik und Betriebswirtschaft, ihr eigenes Unternehmen Awesome Technologies Innovationslabor GmbH gegründet. Mit ihrem Team arbeitet sie unter anderem an Lösungen, die die Kommunikation im Bereich Pflege und Medizin einfacher, schneller und dennoch datenschutzkonform möglich macht.

Sie weiß, dass es als junge Frau mit Mitte zwanzig durchaus schwieriger sein kann, sich Gehör zu verschaffen. Deshalb ist auch Dr. Cornelia Kolb der Meinung, dass es einen solchen Tag wie den Girls' Day heute noch braucht, um eben die Rollenbilder aufzuheben. Denn es sei wichtig, dass junge Mädchen eine Frau sehen, die es geschafft hat - mit der sie sich identifizieren können.