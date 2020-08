Warum es am Untermain so viele Waldbrände gibt

Stockstadt, Ringheim, Obernau: Das sind nur drei der Orte, an denen es seit Anfang August in Waldstücken am Untermain gebrannt hat. Der Boden ist häufig zu trocken. Der Starkregen am Dienstagabend in Unterfranken war wichtig, verspricht jedoch keine langfristige Besserung. Noch immer weist der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Untermain Stufe vier auf dem Waldbrandgefahrenindex aus, die zweithöchste Warnstufe.

Waldbrände im Landkreis Aschaffenburg

Gleich mehrfach mussten die Feuerwehren zuletzt ausrücken, um Wald- und Wiesenbrände zu löschen. Im Landkreis Aschaffenburg sind es in diesem Sommer bisher knapp 30 Einsätze gewesen, sagt Kreisbrandinspektor Frank Wissel. Allein im Aschaffenburger Ortsteil Obernau ist es zu sieben Bränden innerhalb von acht Tagen gekommen. Die Brandursachen werden aktuell noch ermittelt. Wobei Wissel nicht von Vorsatz ausgeht. "Die Böden sind ausgetrocknet, wir haben schon seit Wochen keinen Regen mehr. Da reicht jeder Funke aus – ob von einer Zigarettenkippe oder von einem Glas."

Wegen Stürmen weniger Schatten im Wald

Die Stadt Aschaffenburg hat Anfang der Woche vor der hohen Gefahr gewarnt. Besonders kritisch ist die Situation auch rund um Alzenau, Kahl und Karlstein. Hier hat Sturm "Bernd" vor einem Jahr zehn Hektar Wald beschädigt. In einem Waldstück in Karlstein sind die Folgen noch deutlich zu sehen.

Weil es kaum noch Baumkronen gibt, die Schatten spenden, ist die Waldbrandgefahr hier deutlich gestiegen, sagt Förster Volker Schiller. Denn so treffe mehr Licht auf den Waldboden. Darauf liegen auch heute noch riesige Wurzeln, Baumstämme und Äste verteilt. Das Geäst wegzuräumen wäre jedoch fatal: "Wenn wir hier alles aufräumen, dann heizt sich der Boden noch viel mehr auf", sagt Schiller. Außerdem würde dann mehr Gras wachsen, das sich leicht entzünden könnte.

Hitzebeständige Baumsorten gesucht

Deshalb lässt Schiller das Geäst liegen und forstet auf. Er pflanzt vor allem hitzebeständige Eichen, die dem Klima in Unterfranken standhalten sollen. Am vergangenen Sonntag wurden laut Deutschem Wetterdienst neue Rekordtemperaturen für das Jahr 2020 erreicht. Mit 37,5 Grad Celsius war Kahl am Main – zusammen mit dem Frankfurter Flughafen – der drittheißeste Punkt Deutschlands.

Feuerwehren im Landkreis Aschaffenburg gewappnet

Trotz der zuletzt vielen Waldbrände sieht Kreisbrandinspektor Frank Wissel die Feuerwehren im Landkreis Aschaffenburg gut vorbereitet. Man habe sich schon seit Jahren darauf eingestellt, es gibt spezielles Waldbrandequipment: "Im Moment steht alles aufgerüstet in den Feuerwehrgerätehäusern bereit. Wir müssen leider sekündlich damit rechnen, dass es losgeht."

Viele Brände in ganz Unterfranken

Wissel bittet daher darum, "einfach mit Vernunft durch den Wald zu gehen". Wald- und Wiesenbrände gab es zuletzt an einigen Ecken in Bayern. Wegen der Trockenheit waren in mehreren bayerischen Regierungsbezirken Luftbeobachter unterwegs. In Unterfranken sind der Polizei seit Anfang August rund 100 Brände gemeldet worden. Bei rund einem Viertel davon mussten Polizei und örtliche Feuerwehren ausrücken, um die Feuer zu löschen.