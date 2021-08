Warum ein Miltenberger seine Apotheke zum Museum macht

Ein Einhorn zeigt das Nasenschild, das neben dem Eingang zur Alten-Stadt-Apotheke in die Miltenberger Fußgängergasse ragt: stummer Zeuge einer jahrhundertealten Geschichte, die sich hinter der heutigen Hauptstraße Nummer 116 verbirgt. Schließlich eröffnete die Alte-Stadt-Apotheke im Jahr 1514 als "Einhorn-Apotheke".

Was das Apothekertum mit Einhörnern zu tun hat, erfährt man nun unter anderem in dem historischen Gebäude: Das Apotheker-Ehepaar Karl und Angelika Enk, beide im Ruhestand, haben ihre traditionsreiche Apotheke in ein Museum verwandelt. "Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht", sagt der 75-jährige Ruhestands-Apotheker Enk. Denn ihre mehr als ein Jahr währende Suche nach einem Nachfolger blieb erfolglos.

Miltenberger Apotheke lange außer Konkurrenz

"Wir haben mehrfach in der Apothekerzeitung inseriert, Aushänge an der Uni gemacht und bei Kollegen gefragt, aber es fand sich einfach niemand", sagt der Apotheker hörbarer enttäuscht. Schließlich war die Apotheke, die 1939 von seinem Schwiegervater, 1971 von seiner Frau und später von ihm übernommen wurde, historisch die erste im weiten Umkreis: 1514 gegründet, blieb sie das unter dem Namen "Einhorn-Apotheke" auch lange Zeit.

"Selbst in der Residenzstadt der Mainzer Fürstbischöfe Aschaffenburg gab es viele Jahre lang keine Apotheke", sagt Enk und verweist auf eine Original-Urkunde im Offizin. Das Dokument ziert nun den zum Museum umfunktionierten, ehemaligen Verkaufsraum seiner Apotheke. Darin verfügte der Mainzer Erzbischof noch 1701, dass der damalige Apotheker in Miltenberg konkurrenzlos bleiben sollte.

Apothekenzahl in Bayern auf rund 3.000 gesunken

Ein Privileg, das freilich längst nicht mehr gilt. Vier weitere Apotheken gibt es heute in der Kreisstadt. Doch in der jüngeren Geschichte habe sich das Hoch der 1980er Jahre, in denen vielerorts Apotheken gegründet wurden, ins Gegenteil verkehrt, sagt Enk: "Inzwischen schließen viele Apotheken wieder." Als Gründe nennt er unter anderem den Kostenaufwand, den etwa das Vorrätighalten eines eigenen Labors mit vielerlei Substanzen erfordert. "Außerdem muss permanent ein Apotheker vor Ort sein, egal, ob der Umsatz A oder B ist", so Enk.

Historisch gewachsene Apotheken in den Innenstädten könnten sich Enk zufolge auch nicht halten, wo sich am Stadtrand Gesundheitszentren mit vielen Ärzten etabliert hätten und viele Patienten und damit potentielle Kunden aufliefen. Die (wegbrechende) Nähe zu Arztpraxen sieht auch der Bayerische Apothekerverband (BAV) als Grund für rückläufige Apothekenzahlen. "Naturgemäß fehlen dann viele Rezepte, da sich auch die Laufwege der Patienten verändern", sagt BAV-Sprecher Thomas Metz. "Und je nach Lage einer Apotheke macht der Umsatz mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln deutlich über 80 Prozent des Gesamtumsatzes aus."

Apothekerverband verzeichnet fehlendes Fachpersonal

Seit 2010 beobachtet der BAV einen Rückgang an Apothekenzahlen in Bayern. "Ende des Jahres 2010 gab es in Bayern 3.430 öffentliche Apotheken", sagt Metz. Zum Vergleich: Im Juni diesen Jahres lag die Zahl nur noch bei 3.002. Entsprechend geht auch die Zahl an Apothekeninhabern zurück: 2.868 waren es laut BAV-Daten noch im Jahr 2010, im Juni diesen Jahres nurmehr 2.248.

Maßgeblich dafür sei der Mangel an Fachpersonal, sagt Metz. "Oder aber, dass sich niemand findet, der die Apotheke übernimmt, wenn die Inhaberin oder der Inhaber in Ruhestand gehen."