Warum ein Meringer Bub für ukrainische Kinder häkelt

Der zehnjährige Justus sitzt am Esstisch und häkelt. Sein Hobby. Doch heute entstehen keine Topflappen. Vor ihm liegt ein Knäuel gelbe Wolle und ein Knäuel blaue Wolle, aus denen er kleine Ukraine-Flaggen häkelt, die etwa so groß sind wie eine Bankkarte. Seit Kriegsbeginn macht er das nun.

Vom Schulhof ins Internet

"Da ist uns aufgefallen, dass man die eigentlich auch verkaufen könnte", sagt der Bub aus dem schwäbischen Mering. Die Geburtsstunde einer Spendenaktion, um Geld einzunehmen für ukrainische Kinder. Justus beginnt auf dem Schulhof und wird schnell all seine Flaggen los. Dann geht es weiter im Wohnviertel. Inzwischen haben Justus und sein Bruder eine eigene Internetseite. "Häkelhelden" heißt das Projekt, für das nun auch Menschen spenden, die Justus gar nicht kennt.

Spenden gehen an die Hilfsorganisation Unicef

Hunderte Euro haben sie schon für Unicef eingenommen, wohin das Geld am Ende fließt. Eine gute Tat und irgendwie auch eine Art, um all die schlechten Nachrichten zu verarbeiten, zusammen mit der Mutter, die an den Tisch kommt und die Zeitung aufschlägt. Justus streckt den Kopf vor und schaut sich die Bilder an: ein weinendes Baby, ein zerstörter russischer Panzer.

Mutter Julia versucht ihren Kindern den Krieg zu erklären

"Es ist ja auch schlimm für die russischen Familien, wenn die Soldaten jetzt in die Ukraine geschickt werden und wenn da jetzt schon 10.000 gestorben sind", erklärt Mutter Julia. "Auch, wenn die Menschen in der Ukraine am meisten unter dem Krieg leiden, die Russen haben sich das wahrscheinlich auch nicht ausgesucht." Man sieht, wie es im Kopf des Zehnjährigen arbeitet. "Ich finde es richtig schlimm, dass sich die Kinder von ihren Vätern trennen müssen, weil die Väter ja kämpfen und sich deswegen von ihren Frauen und ihren Kindern verabschieden müssen", sagt Justus.

Über den Krieg zu sprechen ist für viele Eltern eine Gratwanderung. Was erzählt man den Kindern und was lieber nicht? "Man merkt den eigenen Kindern auch an: Wenn das Thema auch irgendwann mal wieder reicht, muss man das ja dann auch nicht über Gebühr strapazieren", meint Justus Mutter Julia. "Aber ich finde es schon wichtig, dass die Kinder das einschätzen können."

Mehr als 800 Euro für ukrainische Kinder

Und das Häkeln gibt Justus und seinem Bruder das gute Gefühl, aktiv zu werden, etwas zu tun gegen das, was die beiden so schwer begreifen können: "Ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass man sein Zuhause verlieren kann, dass das hier alles weg ist", sagt Justus und zeigt auf die Dinge im Wohnzimmer der Familie. Justus hofft, dass mehr zur Häkelnadel greifen und sein Projekt unterstützen. Inzwischen gibt es sogar Kurse für Mitschülerinnen und Mitschüler. Mehr als 800 Euro hat er bislang für ukrainische Kinder erhäkelt.