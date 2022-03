Warum dieser Unternehmer freiwillig Hilfsgüter transportiert

Als der Krieg zwischen Russland und der Ukraine Ende Februar ausbrach, war für Wolfgang Steinle schnell klar: "Ich muss mehr tun, als nur Geld spenden und den ARD-Brennpunkt schauen."

Hilfsorganisation sucht Fahrer

Von Kollegen erfuhr der 53-Jährige, dass von München aus Hilfstransporte in die Ukraine unterwegs sind, um den Menschen vor Ort mit allem zu versorgen, was sie zum Überleben brauchen. Deshalb registrierte sich der Physiker auf einer Internetplattform der ukrainisch-katholischen Kirche und bot seine Hilfe an.

Weil mehrere Tage ohne eine Rückmeldung vergingen, fuhr Steinle persönlich ins Verteilzentrum im Norden Münchens, um seine Kontaktdaten zu hinterlassen. Wenige Tage später kam der Anruf. Die Organisation brauchte einen Fahrer, der medizinische Produkte und Arznei an die Grenze zur Ukraine bringt.

Fahrt zur polnisch-ukrainischen Grenze

Keine Sekunde zögerte Wolfgang Steinle und sagte zu, den Transport zu übernehmen. Auch seine Ehefrau Lisanne und die beiden Kinder unterstützen sein Vorhaben. Aus Sicherheitsgründen musste er ihnen allerdings zusagen, nicht in die Ukraine hineinzufahren, um sich nicht in Gefahr zu bringen.

Steinles Firma, das Medizintechnik-Unternehmen Brainlab in München, übernahm die Fahrtkosten, den Lkw stellte MAN in Karlsfeld. Am Freitagmittag wurden die Waren auf den Transporter geladen. Mit dabei: OP-Ausrüstung für Krankenhäuser und Verbandsmaterial, alles auf Paletten verstaut.

1.200 Kilometer einfach

Dann machte sich der aus dem Landkreis Dillingen stammende Steinle auf die Reise an die polnisch-ukrainische Grenze. Vor ihm lagen rund 1.200 km bis nach Hrushiv-Budomezh. Knapp 18 Stunden würde er dafür brauchen. Die Organisatorin, die ukrainisch-katholische Kirche, hatte dem 53-Jährigen Brote geschmiert und ihn mit Getränken ausgestattet, dass er sich unterwegs verpflegen konnte.

Die Strecke führte Steinle über Österreich, Tschechien nach Polen. Nach einer Übernachtung in Krakau rief am nächsten Morgen Viktor an, der Kontaktmann auf der ukrainischen Seite. Mit ihm vereinbarte Steinle ein Treffen gegen 12 Uhr.

Fahrzeug ist zu schwer für den Grenzübergang

An der Grenze dann gab es Probleme: Steinle durfte den Übergang mit seinem 7,5 Tonner nicht passieren, weil der nur für Fahrzeuge mit 3,5 Tonnen zugelassen war. Um Viktor, der nur russisch und ukrainisch sprach, auf die andere Seite der Grenze zu holen, musste sich der 53-Jährige etwas ausdenken. Er gab sein Mobiltelefon der Grenzbeamtin, die mit Viktor sprach und ihm die Situation erklärte. Da der Kontaktmann schon über 60 ist, durfte er die ukrainische Grenze überqueren. Männer unter 60 gelten als wehrfähig und müssen wegen der allgemeinen Mobilmachung im Land bleiben. Mehr als eine Stunde dauerte es dann noch, bis sich die beiden sich zum ersten Mal persönlich begegneten.

"Die wahren Helden sind die Ukrainer"

Mit zwei weiteren Helfern luden sie die Hilfsgüter aus Deutschland von Hand in Viktors Lkw um. Außerdem übergab Steinle ein kleines Paket mit Spielsachen und Süßigkeiten, dass ihm seine Kinder mit auf den Weg gegeben hatten. Ein kurzes Foto und ein Handschlag noch, dann machte sich Viktor auf den Weg nach Kiew. Und Steinle machte sich ebenfalls auf den Heimweg.

Für seine Hilfe will der 53-Jährige keine Anerkennung. Im BR-Gespräch sagt er: "Die wahren Helden sind die Ukrainer, die mit Mut, Energie und Entschlossenheit ihr Land verteidigen."

Hilfe aus ganz Europa ist unterwegs

Begeistert hat ihn vor allem die Hilfsbereitschaft der Menschen. Auf den letzten hundert Kilometern vor der polnisch-ukrainischen Grenze sind die Straßen voll mit Hilfstransportern, mit Kleinlastern, in denen Menschen sitzen, die vor Ort mit anpacken, helfen wollen. Ganz Europa scheint auf den Beinen zu sein. "Ich habe Lkws aus Spanien, Frankreich und Italien gesehen. Besonders gefreut hat mich, dass ich dabei so viele Kennzeichen aus Bayern entdeckt habe." Noch ein paar Stunden Fahrzeit: Am Sonntagabend will Wolfgang Steinle dann bei seiner Familie in München zurück sein.