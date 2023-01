> Warum die Wahlrechtsreform massive Folgen für Bayern hätte

Der Bundestag soll kleiner werden. Diese Reformpläne der Ampel hätten in Bayern massive Folgen - und das liegt vor allem an der CSU. Wahlsieger könnten den Einzug in den Bundestag verpassen und mehrere Wahlkreise die direkten Abgeordneten verlieren.