Warum die Sitze aus dem Bayreuther Stadion jetzt im Müll landen

"Das macht man nicht", sagt der Bayreuther Sportamtsleiter im Gespräch mit BR24. Seiner Stimme hört man den Ärger an. Dabei war die Idee durchaus charmant: Die alten Sitze aus dem Hans-Walter-Wild-Stadion sollten an Vereine oder Privatleute verschenkt werden. 1.200 Klappstühle waren es in den vergangenen zwei Wochen, die abmontiert und durch neue Sitzmöbel ersetzt wurden.

Der Hintergrund: Die Spielvereinigung Bayreuth ist in die 3. Fußball-Liga aufgestiegen. "Wir hielten es für eine gute Idee, diese Sitze kostenlos abzugeben", meint Möckel grimmig. Denn: 850 Sitze wurden im Sportamt vorbestellt - allerdings nur 285 davon auch wirklich abgeholt.

Der Ausbau der Sitze war aufwändig

"Die restlichen sind jetzt im Müll-Container gelandet", resümiert der Sportamtsleiter und erklärt, warum ihn das so erzürnt: "Wir hatten eine Flut von Anfragen. Für jeden potenziellen Abholer mussten wir einen Schenkungsvertrag aufsetzen, da die Sitze nicht verkehrssicher sind." Das war aber nur ein Teil des Aufwands. Den Ausbau der Sitze so zu gestalten, dass sie noch einsetzbar sind, sei enorm gewesen, meint Christian Möckel. "Zum Teil wurden ganze Reihen von vier Leuten nach unten getragen. Wir hatten viel Personal dafür eingesetzt." Eine ganze Woche lang waren die Sitze von einem Unternehmen vorsichtig abmontiert worden. Und dann das: "Nur ein Verein hat abgesagt, die anderen sind einfach nicht gekommen."

Im neuen Jahr fliegen die letzten 800 Klappsitze raus

Noch länger auf die Abholer zu warten, das war nicht möglich, da am Samstag ein Heimspiel der Spielvereinigung Bayreuth im "HaWaWi-Stadion" ausgetragen wird. "Wir brauchen den Platz für die Medien und die Zuschauer", sagt Möckel. Im kommenden Jahr werden noch einmal 800 Stadionsitze gegen neue ausgetauscht. "Ob wir dieses Angebot mit dem Verschenken noch einmal machen, müssen wir uns sehr gut überlegen", grummelt Christian Möckel.