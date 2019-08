Warum die Pflege-Ausbildung in Ottobeuren funktioniert

Kristin Müller und Meike Glöckner erlernen den Beruf der Krankenschwester. Begleitet und angeleitet werden sie von Sylvia Schröder. Kristin und Meike sind im dritten Ausbildungsjahr und stehen kurz vor ihrem Examen. Und doch schaut ihnen die hauptamtliche Praxisanleiterin in Ottobeuren genau über die Schulter.

Junge Pflegerinnen bekommen viel Lob

Schröder hat nach eigenen Worten das Ziel, die Azubis einzeln zu betreuen, um ihren aktuellen Lernstand in Erfahrung zu bringen: "Wo haben sie Defizite, wo habe ich Vertrauen, dass sie selbstständig arbeiten können?"

Blutdruck messen, waschen, neu bandagieren: Eine Patientin, um die sich die jungen Pflegerinnen kümmern, ist voll des Lobes: "Immer kommt jemand und schaut, ob alles passt." Sie sei sehr zufrieden, sagt die Frau aus dem Oberallgäu.

Azubis wissen Betreuung zu schätzen

Die Kreiskliniken Unterallgäu leisten sich zwei hauptamtliche Praxisanleiterinnen – zusätzlich zu 34 Azubi-Betreuern, die ohnehin auf den einzelnen Stationen arbeiten. Meike und Kristin wissen die engmaschige Betreuung zu schätzen. Die Unterstützung durch Sylvia Schröder bezeichnen sie als "Luxus".

Beide fühlen sich wohl in den Unterallgäuer Kliniken: Während andernorts viele die Ausbildung abbrechen, will Kristin in Mindelheim bleiben und Meike in Ottobeuren. Auch ihre Ausbilderin hat hier gelernt und ist geblieben.

Von Pflegenotstand in Mindelheim und Ottobeuren keine Spur

Zwar kommt es auch hier hin und wieder vor, dass sich frisch gebackene Pflegekräfte in anderen Häusern bewerben. Laut Pflegedirektor Stanislav Koren klopfen die jungen Leute aber bald wieder in Mindelheim und Ottobeuren an: "Rekord war sechs oder sieben Tage, wo ein ehemaliger Azubi angerufen und gefragt hat, ob wir eine Stelle für ihn haben. Sonst dauert‘s zwei bis drei Monate."

Von Pflegenotstand ist in Mindelheim und Ottobeuren jedenfalls keine Rede. Dem Pflegedirektor zufolge können alle Azubis übernommen und alle Stellen besetzt werden.