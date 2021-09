Warum Karpfenteichwirte um ihre Existenz bangen

Otter bedroht die Fischereiwirtschaft

Ein anderes Problem ist der Fischotter. Wie der Name schon verrät, frisst er Fische.

"Da kommt was auf uns zu. Ich habe einen Kollegen in der Oberpfalz, der hat solche Probleme mit dem Fischotter, dass er praktisch nicht mehr weitermachen kann." Karl-Peter Schwegel, Teichgenossenschaft Oberfranken.

Der Fischotter wurde bis Ende der 1950er Jahre in Bayern fast ganz ausgerottet. Seit 1968 darf er deshalb nicht mehr bejagt werden. Nun nimmt sein Bestand vor allem im Osten des Freistaates wieder zu. Die meist dämmerungs- und nachtaktiven Fischotter sind Nahrungsopportunisten und fressen das, was es gerade am leichtesten zu erbeuten gibt. In der Oberpfalz ist das bereits ein Riesenproblem und der Otter kommt nun nach Franken, so Schwegel. "Ich kaufe meine Karpfen schon seit 30 Jahren auch zu vom Obersee, der liegt da bei Eschenbach. Ein 90-Hektar-See. Da hatten die in diesem 90-Hektar-Oberseeteich 750 Zentner abgefischt: Karpfen, Forellen, Hecht, Schleier. Im letzten Jahr hat er mit Müh und Not 48 Zentner zusammengekriegt. Und da muss man nicht Ökonom sein, um festzustellen, dass das so nicht weitergehen kann."

Wenn es um die Existenz der Fischerei gehe, dann müsse sich der Naturschutz und auch die Politik überlegen, was wichtiger sei, so Schwegel: entweder dass in jeder Region ein Fischotter vorkomme oder auch dort noch ein Fischer existieren könne. "Der Fischotter kann die Fischerei kosten", formuliert er es drastisch.

"Es muss ganz klar gesagt werden, so wie beim Biber, dass bei einer Teichanlage der Fischotter entnommen werden darf und zwar nicht so, wie es die Naturschützer, Ökologen und Politiker fordern, dass man ihn dann woanders wieder aussetzt, sondern, dass man ganz klar sagt, dass er da auch erlegt werden darf." Karl-Peter Schwegel, Teichgenossenschaft Oberfranken

Otter bleibt per Gerichtsurteil geschützt

In der Oberpfalz setzt vor allem der Fischotter den Teichwirten zu, ein streng geschütztes Tier. Das bayerische Landwirtschaftsministerium hat ein Fischottermanagement eingerichtet, dass den Teichwirten helfen soll. Die CSU und die Freien Wähler sprachen sich auch für eine Ausnahmegenehmigung bei der Bejagung aus. Ende August gab es dazu ein Urteil, dass der Bund Naturschutz angestrebt hat. Das Gericht verweigerte den Abschuss von Ottern.

Ob nun Kormoran, Reiher, Biber oder Otter, viele Teichwirte kämpfen gegen die starken Verluste. Oft ist das der Grund, warum immer mehr Nachfolger fehlen. Karl-Peter Schwegel hofft darauf, dass eine seiner beiden Töchter den Betrieb einmal übernehmen wird. Erst Corona, dann Kormorane, Otter und Reiher: Wenn hier der Kilopreis für den Karpfen nicht stimmt, erklärt Schwegel, dann könne das alles nicht ausgeglichen werden, dann rentiert sich das nicht mehr.