Warum die FDP Kiffen legalisieren will

Beim Thema Cannabis sind sich die möglichen Koalitionspartner SPD, Grüne und FDP in Berlin weitgehend einig: Sie wollen Kiffen legalisieren. FDP-Politiker Martin Hagen, der in Berlin an den Koalitionsverhandlungen beteiligt ist, und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), stellten sich bei "jetzt red i" im BR Fernsehen Fragen von Bürgerinnen und Bürger dazu. Dabei verteidigte Herrmann das bestehende Verbot.

Eltern besorgt über Legalisierung von Drogen

In der Live-Sendung aus Nürnberg meldeten sich einige Vertreter von Cannabis-Vereinen zu Wort, die nur auf die Legalisierung warten. Sie kritisierten, dass Konsumenten bisher in die Illegalität getrieben werden und sich über die Qualität des Produktes nie ganz sicher sein können.

René Carstanjen formulierte dagegen eine Sorge vieler Eltern: "Wenn eine Droge legal ist, dann ist die Hemmschwelle der Jugendlichen niedriger, zu sagen, okay, jetzt probiere ich es mal aus." Das Beispiel Alkohol zeige, dass eine Altersbeschränkung nichts bringe.

Hagen fordert kontrollierte Cannabis-Abgabe

Der FDP-Fraktionsvorsitzende im Landtag Martin Hagen meinte dann auch, dass seine eigenen Töchter "früher oder später" auf dem Schulhof mit Drogen in Kontakt kommen werden. Genau das sei einer der Gründe, warum seine Partei eine kontrollierte, legale Abgabe fordert. Der Schwarzmarkt frage nicht nach dem Ausweis, argumentierte er. Wenn Cannabis dagegen in Apotheken oder anderen lizensierten Geschäften verkauft würde, sei der Jugend- und Verbraucherschutz sicher gestellt.

Wenn auf dem Schulhof heute Drogen verkauft werden, könnten diese verunreinigt, mit synthetischen Stoffen gestreckt und vom THC-Gehalt ungewiss sein, so Hagen. Das habe hochgradige gesundheitliche Risiken. "Die könnten Sie abstellen, wenn Sie Cannabis (…) in einem lizensierten Handel erwerbbar machen, wo klar ist, da hat der Staat die Hand drauf." Gleichzeitig dürfe man Cannabis aber auch nicht verharmlosen und müsse vor allem Minderjährige schützen.

Innenminister Herrmann warnt vor gesundheitlichen Problemen

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sprach sich in der Sendung wiederholt gegen die Freigabe aus. Der häufige und regelmäßige Konsum von Cannabis schaffe erhebliche Gesundheitsprobleme, so der CSU-Politiker. "Deswegen ist eine Freigabe ein völlig falsches Zeichen und wird sicherlich mehr Menschen in ein Unglück stürzen, als glücklicher machen."

Es sei illusorisch und weltfremd, zu glauben, dass durch eine Legalisierung das Problem auf Schulhöfen in den Griff bekommen werden könnte, meinte Herrmann. Er gab zu, dass Cannabis weniger gefährlich als andere Drogen wie Kokain oder Heroin ist. Aber es sei keineswegs so ungefährlich, dass jeder selbst über den Konsum entscheiden könnte, warnte der Minister.

Dieses Argument unterstützte in der Sendung auch der Oberarzt auf einer Drogenstation, Dr. Wolf-Dietrich Braunwarth. "Junge Menschen sind wirklich gefährdet", sagte er in Bezug auf Cannabis. Durch den erhöhten THC-Gehalt in Gras kämen jährlich mehr Patienten mit sehr erheblichen seelischen Schäden ins Krankenhaus.

Polizei durch Cannabis-Freigabe entlasten?

Bisher ist der Besitz von Cannabis in Deutschland grundsätzlich verboten. Ein paar Gramm für den Eigenverbrauch werden bei Kontrollen jedoch meist toleriert. Bayern ist dabei mit einer Grenze von 6 Gramm besonders streng, in anderen Bundesländern wie Berlin liegt die Grenze bei 15 Gramm. FDP-Politiker Martin Hagen meinte, eine Cannabis-Freigabe könnte die Polizei bei Kontrollen entsprechend entlasten.

"Unsere Justizvollzugsbeamten haben Wichtigeres zu tun, als sich jedes Jahr in Deutschland mit über 200.000 Cannabis-Delikten herum zu schlagen", sagte er. Das sei nicht nur eine Verschwendung von staatlichen Ressourcen, sondern zerstöre auch Leben. Ähnlich argumentierte Andrea DiBella vom Hanfverband Bayern in der Sendung, als er sagte: "Die Konsequenzen für die Konsumenten sind erheblich, sie verlieren zum Beispiel den Führerschein."

Auf Nachfrage Joachim Herrmanns hin bestätigte Martin Hagen aber, dass Autofahren unter Einfluss von Cannabis nach Vorstellung der FDP weiterhin verboten wäre. Es gelte das gleiche Gesetz wie beim Rauschmittel Alkohol. Entsprechend widersprach ihm der Innenminister in Bezug auf eine mögliche Entlastung der Polizei. "Ein Großteil der Delikte sind aus dem Straßenverkehr", sagte Herrmann. "Und die Dinge werden ja nicht aus der Welt geschaffen, wenn wir uns ja einig sind, dass der Cannabis-Rausch weiterhin im Straßenverkehr verboten wird."