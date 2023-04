Warum die Eurofighter nach Lagerlechfeld umziehen

Im südlichen Landkreis Augsburg wird es wieder laut. Die Bundeswehr verlegt ab Montag mehrere Kampfjets aus dem oberbayerischen Neuburg nach Lagerlechfeld, denn dort befindet sich der bayerische Ausweichflugplatz. Dieses Mal wird es auch Nachtflüge geben.

Dafür trainieren die Kampfjets

Dringt ein fremdes Flugzeug in den deutschen Luftraum ein, oder bricht der Kontakt zu einer zivilen Maschine ab, dann steigen die Kampfjets des Taktischen Luftwaffengeschwaders der Luftwaffe auf. Sie sind Teil der schnellen Eingreiftruppe der Nato, des Quick Reaction Alert (QRA), des schnellen Reaktionsalarms. Die Eurofighter und ihre Besatzungen müssen innerhalb von Minuten in der Luft sein und erhalten unter Umständen den Befehl zum Abschuss.

Warum die Flüge laut Bundeswehr wichtig sind

Diese schnelle Reaktionsbereitschaft wird in den kommenden Wochen vom Lechfeld aus geübt, auch nachts immer montags bis donnerstags. 17 Eurofighter und das notwendige Personal, immerhin bis zu 300 Dienstposten, sind dann dort stationiert, am 17. Mai kehren sie auf ihren Heimatflughafen in Neuburg zurück. "Diese Flüge dienen der Luftwaffe vor allem im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung ihre Einsatzbereitschaft zu trainieren und sicherzustellen. Um auch bei der Hilfe im Rahmen des Heimatschutzes und der nationalen Katastrophenhilfe bestehen zu können, sind diese Flüge ebenfalls von essentieller Bedeutung", heißt es von der Bundeswehr.

Auf dem Flugplatz Lechfeld sollen dann erst einmal keine Trainings stattfinden, zumindest bis Juni. Dann beginnt die große Nato-Übung "Air Defender" unter Federführung der Luftwaffe. Bis zu 10.000 internationale Teilnehmer und über 200 Luftfahrzeuge trainieren dann den Bündnisfall, auch vom Flugplatz Lechfeld aus.