Warum der Waldumbau in Üchtelhausen preiswürdig ist

Die Waldneuordnung in der Gemeinde bei Schweinfurt hat ein in Unterfranken weitverbreitetes Problem gelöst. Aufgrund der sogenannten Realteilung wurden in Franken meist Ländereien beim Erbe unter allen Nachkommen aufgeteilt – anstatt dass nur der Erstgeborene erbte. So entstanden zahlreiche kleinere Privatwälder. Diese nun in Zeiten des Klimawandels entsprechend umzubauen und anzupassen sei dringend notwendig – aber aufgrund der Aufteilung komplizierter. In Üchtelhausen wurde dieses "Durcheinander" bei Eigentums- und Bewirtschaftungsverhältnissen nun entwirrt.

Lauter kleine Wald-Parzellen aufgrund von Erbteilung

Insgesamt wurden in und um den Ort 120 Hektar Wald neu geordnet: Vorher existierten 157 Besitzstände bei 1.186 Flurstücken, jetzt sind es 87 Besitzstände bei 298 Flurstücken. Außerdem wurden 800 Grundsteine gesetzt und neue Wege erschlossen. Gekostet hat die Waldneuordnung laut dem Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Unterfranken, das für die Waldneuordnung zuständig ist, knapp 400.000 Euro. Davon sei etwa ein Drittel Fördermittel gewesen und über 60.000 Euro Eigenleistungen. Außerdem wurde gemeinsam mit der örtlichen Grundschule und Fachbehörden ein 1,5 Kilometer langer Waldlehrpfad für alle Sinne umgesetzt.

Neuordnung so transparent und nachvollziehbar wie möglich

Dem ALE zufolge hatten viele Waldbesitzer in Üchtelhausen nur annähernd eine Vorstellung davon, was ihnen gehörte. Grenzen seien beispielsweise nicht zu erkennen gewesen. Teilweise seien einzelne Grundstücke nur 100 Quadratmeter klein gewesen, viele davon hatten eine Breite von nur wenigen Metern. Das ALE wollte in allen Phasen der Waldneuordnung mit den Beteiligten transparent kommunizieren, veranstaltete Begehungen, Versammlungen und öffentliche Sitzungen. Gelände und Baumbestand wurden in den Wert der einzelnen Grundstücke einbezogen.

Auszeichnung mit Staatsehrenpreis

Die Teilnehmergemeinschaft Üchtelhausen 2 bekommt in München den bayerischen Staatsehrenpreis 2022. Verliehen wird der Preis von der Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Michaela Kaniber (CSU). Üchtelhausen bekommt den Preis im Wettbewerb "Land.Dorf.Zukunft" wegen seiner vorbildlichen Waldneuordnung, heißt es in einer Mitteilung. Der Beitrag aus Üchtelhausen werde als herausragende Leistung zur Stärkung des ländlichen Raums im Bereich "Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel" gewürdigt.