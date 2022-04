Warum der Keks ein Brite ist

Das Wort Keks ist erst 110 Jahre alt und die Schöpfung eines bekannten Backwarenherstellers aus Hannover. Hermann Bahlsen taufte 1891 sein Produkt auf den Namen "Leibniz Butter-Cakes". Er hatte die kleinen Plätzchen in England kennengelernt und wollte mit dem Gebäck den deutschen Markt erobern. Das englische Wort "Cakes" konnten viele jedoch nicht aussprechen. Deshalb passte Bahlsen die Schreibung dem Deutschen an und das Wort "Keks" wurde 1911 geboren.

Wörter auf Reisen

Die Ausstellung im Erlanger Stadtmuseum erzählt viele solcher Wortgeschichten und schickt die Besucherinnen und Besucher auf eine Reise quer durch alle Zeitepochen und Kontinente. Wie das Abflugs- und Ankunftsterminal eines Flughafens sieht das Foyer des Stadtmuseums aus. Auf Kofferwagen werden verschiedene Wörter-Reisgeschichten mit kleinen Videos und Exponaten präsentiert. Es gibt die eingedeutschten Wörter wie den Keks. Dann gibt es Wortschöpfungen wie zum Beispiel das Handy, das nur Englisch klingt, aber eine deutsche Erfindung. Auf einem der ersten Mobilfunkgeräte findet sich die Typzeichnung "Handy", das setzte sich dann für mobile Telefone im Allgemeinen durch.

Ausstellung zum Anfassen und Mitmachen

Um etwas Abstraktes wie Sprache ins Museum zu bringen, braucht es Ideen. Die Museumsleiterin Brigitte Korn und ihr Team haben eine Ausstellung zum Mitmachen und Anfassen geschaffen. So lassen sie die Besucher durch ein Wohnzimmer bummeln. Alle Möbel und Gegenstände sind weiß, ihre Namen mit schwarzen Buchstaben aufgedruckt. Die Exponate dürfen angefasst, umgedreht und benutzt werden, so erfährt man die Herkunftsgeschichte. Von vielen Wörtern wissen wir gar nicht, wie sie ins Deutsche gelangt sind. Das "Sofa" erzählt seine Geschichte, wenn sich die Besucher setzen. Es kommt aus dem osmanischen Sprachraum und war eine Art Sitzkissen, übers Englische ist es schließlich in Deutsche eingewandert. Rolf-Bernhard Essig erforscht seit vielen Jahren die deutsche Sprache. Die Ausstellung im Erlanger Stadtmuseum hat der Sprachexperte mitkonzipiert. An verschiedenen Hörstationen erklärt Rolf-Bernhard Essig die Herkunft der Wörter. Das Wort "Lampe" zum Beispiel kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet "ich leuchte". Das war die Vorlage für unser Wort Lampe.

Schmiere stehen und Schlamassel

Vom Wohnzimmer geht es weiter zu einer großen Leinwand mit Comiczeichnungen. Eine Wirtshausszene ist zu sehen. Der Bedienung fällt etwas runter und sie ruft "So ein Schlamassel!". Das Wort kam über Studenten und jüdische Händler in den allgemeinen Sprachgebrauch. "Schmiere stehen" gehört auch dazu. Es hat hebräisch-jiddische Wurzeln und bedeutet „Wache“. Wörter wie Kaff oder Kohldampf waren eine Art Geheimsprache, ähnlich der heutigen Jugendsprache, die Ältere auch nicht verstehen. "Cornern" heißt zum Beispiel sich mit Freunden draußen an der Ecke treffen, um etwas zu trinken.

Avatar kommt aus dem Altindischen

Aus allen Kulturkreise kommen Wörter zu uns und für den Sprachexperten Rolf-Bernhard Essig sind sie wie ein Fenster in neue Welten. Der Begriff "Avatar" etwa kommt aus dem Altindischen. Die indischen Götter nahmen manchmal Gestalt auf der Erde an und diese Gestalten nannten die Inder Avatare. Die Götter benutzten die Avatare als Stellvertreter, ähnlich wie die Avatare heute in Computerspielen eingesetzt werden. Ganz alte Wörter erhalten so eine neue Bedeutung.

Streifesel für Zebra

Im Barock versuchten Dichter für lateinische und französische Wörter deutsche Namen zu finden: So wurde aus dem "Journal" das Tagebuch, aus der Bibliothek die Bücherei und aus dem Dialekt die Mundart. Heute existieren beide Begriffe gleichwertig nebeneinander. Der Begriff "Streifesel" für Zebra hat sich allerdings nicht durchgesetzt.

Sprache keine Einbahnstraße

Sprache, das zeigt die Ausstellung mit ihren vielen Beispielen, ist immer im Fluss und verändert sich ständig. Wörter kommen dazu, gleichzeitig wandern deutsche Wörter wie Brezel oder Kindergarden in andere Länder. Wörter sind immer sprachliches Zeugnis von historischen Entwicklungen und des kulturellen Austauschs. Der Vielfraß, der im Titel der Ausstellung auftaucht, ist übrigens Opfer eines Missverständnisses geworden. Eigentlich heißt er Felsenkatze, auf altnorwegisch ausgesprochen, ähnelt das unserem Wort "Vielfraß" und dieser unvorteilhafte Name ist dem Tier bis heute geblieben.