Warum der A380 wieder ab München fliegt

Für die Passagiere war es ein ganz besonderer Flug. Mit Blasmusik und Lebkuchenherzen wurden sie am Donnerstag vom Flughafen München verabschiedet, bevor der A380 in Richtung Boston abhob.

Die Lufthansa feierte die kleine Premiere, denn ab sofort fliegt sie mit dem größten Passagierflugzeug der Welt wieder regelmäßig von und nach München.

Insgesamt sechs A380 in München

Zunächst will die Lufthansa vier A380 in München stationieren. Im Juni ist Boston noch das einzige Ziel, ab dem 4. Juli kommt New York dazu. Mit dem Wechsel zum Winterflugplan im Oktober will die Lufthansa dann zwei weitere A380 nach München bringen, insgesamt also sechs. Dann sollen die Maschinen mit 509 Plätzen nach Los Angeles und Bangkok fliegen. "Das Faszinierende am A380 ist wirklich die Dimension. Das ist auch Ingenieurskunst", so der Chef der Lufthansa-Langstreckenflotte, Martin Hoell, im Interview mit der Bayerischen Rundfunk. "Wir haben 80 Meter Spannweite. Sonst im zivilen Markt gibt es kein Flugzeug mit dieser Spannweite."

Der erneute Einsatz der A380-Flotte folgt nach einer längeren Pause. Gut drei Jahre lang hatte die Lufthansa ihre Riesenflieger in Spanien geparkt - aus Effizienzgründen, wie es damals hieß. Inzwischen ist die Nachfrage nach Flugtickets aber wieder stark angestiegen. "Die Passagierzahlen steigen. Wir sehen in dem vor uns liegenden Sommer extreme Nachfrage und da rechnet sich der Airbus A380 unverändert", sagt Hoell.

“A380 etwas in Verruf gekommen"

Gleichzeitig räumt Hoell ein, der Riesenflieger sei durch die lange Auszeit etwas in Verruf gekommen. "Aber er wird von Airbus noch immer gepflegt, technologisch weiterentwickelt, ist also noch immer ein sehr gutes Flugzeug." Auch andere Airlines setzen deshalb weiterhin auf den A380. Bei Emirates fliegt er schon länger von München nach Dubai.

Flughafen will A380-Touren anbieten

Auch bei vielen Fluggästen und Crewmitgliedern ist das Flugzeug äußerst beliebt. Vor der Corona-Pandemie hatte der Flughafen München deshalb extra spezielle A380-Flughafentouren angeboten. So konnten Interessierte auch ohne teure Flugtickets den Riesenflieger aus der Nähe besichtigen. Durch die Pandemie und den kurzzeitigen Wegfall der A380-Flugzeuge wird die Tour zurzeit nicht mehr angeboten. Auf Nachfrage des BR bestätigt ein Flughafensprecher allerdings, man plane nun die A380-Touren mittelfristig wieder anzubieten.