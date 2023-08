Warum das Nürnberger Zukunftsmuseum am Samstag schließen musste

Das Nürnberger Zukunftsmuseum ist am vergangenen Wochenende wegen eines Schadens am Gebäude vorzeitig geschlossen worden. Einer Mitarbeiterin sei eine lose Deckenplatte im Eingangsbereich aufgefallen, sagte ein Sprecher des Museums am Mittwoch. Der Bereich sei daraufhin aus Sicherheitsgründen abgesperrt und die Feuerwehr hinzugerufen worden.

Besucher verlassen Museum über Fluchtwege

Während des Vorfalls am vergangenen Samstag befanden sich den Angaben nach rund 180 Besucherinnen und Besucher im Gebäude. Sie konnten das Haus nach kurzer Zeit über Fluchtwege verlassen. Das Museum blieb danach auch den Sonntag über geschlossen.

Schaden im Zukunftsmuseum: Hintergründe noch unklar

Warum sich die Platte gelöst hatte, sei unklar, sagte der Sprecher. Sie sei nun provisorisch mit Schrauben fixiert worden. Eine externe Firma soll die Deckenverkleidung begutachten. Welche Kosten mit dem Schaden verbunden sind, stehe bisher nicht fest.

Umstrittenes Projekt

Um den Bau des Nürnberger Zukunftsmuseums wird seit Jahren zwischen der Regierung und der Opposition im Landtag gestritten. Dabei stehen vor allem hohe Mietkosten und die Vergabe an den jetzigen Vermieter in der Kritik. Ein Untersuchungsausschuss hatte aber keinerlei justiziablen Erkenntnisse zutage gebracht.