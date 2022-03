Warum das 365-Euro-Ticket in Nürnberg scheitert

In Nürnberg wird seit Jahren über ein günstiges Ticket für den Nahverkehr diskutiert. Es soll 365 Euro kosten und ein ganzes Jahr lang gelten – für alle Fahrgäste ohne Einschränkungen während der gesamten Betriebszeit. Ziel war es, die Verkehrswende zu unterstützen und mehr Fahrgäste in Busse und Bahnen zu locken. Eigentlich war es schon beschlossen. Doch der Stadtrat will das Ticket nicht mehr.

Viel Zustimmung beim Bürgerbegehren

Am kommenden Mittwoch steht das 365-Euro-Ticket erneut auf der Tagesordnung. Der Beschlussvorschlag lautet: Von der Einführung eines 365-Euro-Jahresabos für alle wird abgesehen. Eine Rolle rückwärts. Denn im Juni 2020 hatte der Stadtrat noch beschlossen, dass das günstige Ticket am 1. Januar 2023 eingeführt werden soll. Zuvor hatten mehr als 20.000 Menschen ein entsprechendes Bürgerbegehren unterschrieben.

Ticket reißt Loch in den Stadthaushalt

Doch die Kosten dafür sind hoch, rund 22 Millionen Euro pro Jahr. "Wir haben im Moment so eine Lücke im Finanzhaushalt von 20 bis 30 Millionen Euro. Und wenn wir das zusätzlich machen, dann sind es 50 Millionen", rechnet Stadtkämmerer Harald Riedel (SPD) vor. "Und das können wir uns im Moment aus meiner Sicht nicht leisten."

Regierung von Mittelfranken schlägt Alarm

Die Regierung von Mittelfranken hat den aktuellen Haushalt der Stadt nur mit strengen Auflagen genehmigt. Explizit hat sie davor gewarnt, das 365-Euro-Ticket einzuführen. In der Stadtratssitzung am kommenden Mittwoch wird die Mehrheit der Stadträte aller Voraussicht nach die Notbremse ziehen. Auch wenn "Die Linke"-Stadtrat Titus Schüller vorschlägt, an anderer Stelle zu sparen. Er ist einer der Initiatoren für das Bürgerbegehren. "So lange Geld für andere kommunale Großprojekt da ist wie zum Beispiel die Sanierung des Opernhauses mit kommunalen Mitteln, so lange halten wir auch an der Forderung nach dem 365-Euro-Ticket fest."

Freistaat gibt nur Geld für Schüler-Tickets

Die Stadt Nürnberg hatte sich darauf verlassen, dass es finanzielle Hilfe gibt. Der Freistaat bezuschusst zwar 365-Euro-Tickets, sagt Ministerpräsident Markus Söder. Allerdings ausschließlich solche für Schüler und Auszubildende. "Das wird auch sehr gut angenommen", erläutert Söder. "Wir haben uns klar auf das Thema Schüler und Auszubildende konzentriert. Das war unser Ansatz." Außerdem bezuschusse der Freistaat die Anschaffung von neuen Fahrzeugen und den Ausbau neuer Linien. Das sei wichtig, sagt Söder, um die Attraktivität des Nahverkehrs zu steigern.

Prognose: Nur zwei Prozent mehr Fahrgäste

Der Nürnberger Verkehrsbetrieb VAG hat eine Studie zum 365-Euro-Ticket in Auftrag gegeben, sagt Vorstand Tim Dahlmann-Resing. Sie hat ergeben, dass dadurch nur rund zwei Prozent mehr Fahrgäste zu erwarten sind. Das heißt: Zu den rund 153 Millionen Fahrgästen, die vor Corona pro Jahr gezählt wurden, kämen lediglich rund 3,3 Millionen dazu. "Im Wesentlichen sind das Menschen, die heute schon den ÖPNV nutzen, die Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen. Es sind weniger die Autofahrer, die umsteigen", fasst Dahlmann-Resing das Ergebnis der Studie zusammen.

Sieben Euro Zuschuss pro zusätzlicher Fahrt

Zu einem ähnlich ernüchternden Resultat kommt eine Untersuchung des Verkehrsverbunds Großraum Nürnberg (VGN). Das 365-Euro-Ticket ist teuer und bringt wenig. Rund 22 Millionen Euro Kosten für etwa zwei Prozent mehr Fahrgäste: "Wenn man das auf die einzelne Fahrt umrechnen würden, dann käme man auf etwas mehr als sieben Euro pro Fahrt. Und das ist natürlich schon ein heftiger Zuschuss." Aus der Sicht des VAG-Vorstands ist das 365-Euro-Ticket nicht wirtschaftlich.

Besseres Angebot animiert zum Umsteigen

Um vor allem Pendler für die Öffentlichen zu begeistern, sei es sinnvoller, das Angebot auszubauen, erläutert Dahlmann-Resing. Denn wer ohne viel Umsteigen und schnell von zu Hause zum Arbeitsplatz kommt, lässt vielleicht öfter einmal das Auto stehen. Hier sei das Geld besser investiert als in den Zuschuss für das 365-Euro-Ticket.

Auch wenn sich der Nürnberger Stadtrat mehrheitlich gegen das Günstig-Ticket entscheidet, will die Initiative wieder Unterschriften für das 365-Euro-Ticket sammeln, kündigt Linken-Stadtrat Titus Schüller. "Wir sagen, im Zweifelsfall sollen die Nürnbergerinnen und Nürnberger selbst darüber abstimmen."