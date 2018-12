Warum Beerdigungen auf dem Land oft mehr kosten

Fast 200 Euro kostet eine Nacht in der Leichenhalle auf dem Waldfriedhof in Fürstenfeldbruck. Wer seinen Angehörigen dort ein paar Tage aufbahren möchte, landet schnell bei einer vierstelligen Summe.

Das ist zu viel für einige Kunden, erlebt der Münchner Bestatter Karl Albert Denk: "Wenn man ein vergleichbares Hotel mit allen Serviceleistungen nimmt - das ist schon erschreckend."

Und dabei bleibt es ja nicht. Dazu kommen Kosten für den Bestatter, den Grabstein, Leichenschmaus, Erbschein - und und und. Schnell kommt da eine fünfstellige Rechnung für eine Beerdigung zusammen.

Immer mehr Einäscherungen

Der Grund für die gestiegenen Kosten bei der Leichenhalle: Immer mehr Menschen wählen die Einäscherung. Die Leichen kommen direkt vom Sterbebett ins Krematorium. Die Leichenhalle wird weniger genutzt, bei gleichbleibenden laufenden Kosten.

Selbst mit gestiegenen Gebühren können viele Gemeinden ihre Friedhofs-Ausgaben nicht decken, obwohl sie das eigentlich sollten, sagt Juliane Thimet vom Bayerischen Gemeindetag: "Das ist keine Abzockerei oder keine Wucherpreise. Das sind wirklich nur Teile der tatsächlich entstandenen Kosten. Und die müssen Hinterbliebene mittragen."

Leistung kostet Geld

Man könne diese Einrichtungen nicht immer nur aus Steuergeldern bezahlen. Derjenige, der eine bestimmte Leistung bekomme, auch wenn es so eine traurige sei, müsse dafür bezahlen.

Die Leichenhallen - nur ein Faktor in der Kostenspirale. Weiter geht es bei den Grabgebühren, die auch steigen, weil weniger Menschen ein Erdgräber wählen.

Friedhöfe als Parks

Wie also raus aus dem Dilemma? Bestatter Denk fände eine Reform angebracht: "Ein Punkt wäre, dass der Friedhof nicht mehr kostendeckend arbeiten müsste, dass er eben in der Gemeinde gesehen wird wie ein Spielplatz, ein Wald, ein Park, der keinen Eintritt kostet, sondern wirklich als kulturelle Vorhaltung in der Gemeinde gesehen wird."

Das könnte ein Schritt sein, um Friedhöfe wieder attraktiver zu machen. Damit die letzte Ruhe nicht zur letzten Unruhe wird.