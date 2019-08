Warum Augsburg das Friedensfest feiert

Das Friedensfest am 8. August begeht in Augsburg jeder anders: Die einen müssen aufstehen, weil sie auswärts arbeiten. Die anderen nutzen den Feiertag, um mal richtig auszuschlafen, oder in die nächste Stadt zum Einkaufen zu fahren.

Viele Augsburger begehen diesen einzigartigen, offiziellen Feiertag aber auch ganz bewusst, gehen in den Gottesdienst am Vormittag und besuchen dann gemeinsam die große Friedenstafel auf dem Rathausplatz. Aber wie ist dieses Fest eigentlich entstanden?

Seinen Ursprung hat das Friedensfest im 17. Jahrhundert, im verheerenden 30-Jährigen Krieg. Der hatte auch rund um Augsburg seine Spuren hinterlassen: blutige Schlachten, marodierende Söldner, verwüstete Landschaften. Das hatte sich eingebrannt ins kollektive Gedächtnis.

Westfälischer Friede führt zum Friedensfest

Erst der Westfälische Friedensschluss 1648 bringt dann wieder ein Stück Sicherheit für die Menschen, erklärt der Augsburger Historiker Wolfgang Wallenta. "Der Westfälische Friede garantiert den Evangelischen die freie Ausübung ihres Glaubens. Sie sind dankbar und glücklich, dass sie ihre Kirchen zurückbekommen, sie feiern ein großes Fest und bis heute ist diese Tradition lebendig."

Augsburger Protestanten feiern Friedensfest

Das Augsburger Friedensfest wurde 1650 das erste Mal in den evangelischen Kirchen gefeiert. Es war eines von vielen, denn im Heiligen Römischen Reich gab es in jeder größeren Stadt Friedensfeste. Doch in Augsburg musste man aufpassen, sagt Historiker Wolfgang Wallenta: "Die Stadt war bi-konfessionell, evangelisch und katholisch. Die Protestanten durften also nicht zu sehr feiern, um die katholische Seite nicht zu provozieren."

Kluft zwischen Konfessionen bleibt lange bestehen

Zum gesetzlichen Feiertag wurde das Friedensfest erst nach dem Zweiten Weltkrieg, und zwar im Jahre 1950, erläutert Stadthistoriker Wolfgang Wallenta weiter. Zwei Augsburger hatten beim Bayerischen Landtag einen dementsprechenden Antrag gestellt.

Aber auch in der Nachkriegszeit war das Hohe Friedensfest noch ein rein evangelisches Fest. Die trennende Kluft zwischen Konfessionen war noch groß. Erst 1985 wurde das Friedensfest zu einem ökumenischen Feiertag, seither feiern Katholiken und Protestanten zusammen.

2018 wurde das Friedensfest von der deutschen UNESCO-Kommission in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.