Wartungsarbeiten: Schifffahrtssperre auf dem Main bis 6. April

Auf der Wasserstraße Main werden laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Schweinfurt (WSA) Main mehrere Schleusen vorübergehend gesperrt: Die Schleusen Mühlheim bis Lengfurt, vom 21. März bis zum 1. April, die Schleusen Rothenfels bis Viereth, vom 21. März bis 6. April. Außerdem ist die Schleuse Ottendorf vom 19. März bis 8. April außer Betrieb. "Alle sechs Jahre muss jede Mainschleuse zur Bauwerksinspektion trockengelegt werden. Dies findet in einem festen Turnus während der jährlichen Schleusensperren statterklärt Stephan Momper vom WSA. "Da unsere Anlagen 80-90 Jahre alt sind und intensiv genutzt werden, muss jederzeit mit Schäden gerechnet werden", so Momper.

Schleusenkammern werden trockengelegt

Für die Prüfungen, Vermessungen und für die dringenden Instandsetzungsarbeiten müssen die Schleusen Mühlheim, Wallstadt, Heubach, Eichel, Steinbach, Goßmannsdorf, Wipfeld, Ottendorf und Viereth trockengelegt werden. Mit Hilfe von Kranschiffen beziehungsweise Autokränen und mit Taucherunterstützung werden die erforderlichen sogenannten Schleusenrevisionsverschlüsse eingebaut. Danach werden die Schleusenkammern leergepumpt und so für die notwendigen Arbeiten zugänglich gemacht. An den trockengelegten Schleusen werden Wände, Häupter, Tore, Sohle sowie Torantriebe auf Schäden untersucht und dokumentiert. Schwerpunkt in diesem Jahr ist der Einbau eines neuen Schleusentores an der Schleuse Ottendorf.

Kontrollen bei laufendem Betrieb nicht möglich

An den weiteren Schleusen sind, nach Havarien und Schäden durch eingeklemmte Geschwemmsel an den Schleusentoren dringende Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich. "Sollten bei der Überprüfung Mängel festgestellt werden, die den Betrieb der Schleuse beeinträchtigen, werden wir diese noch während der Schleusensperre instandsetzen." An den nicht trocken gelegten Schleusen werden Arbeiten durchgeführt, die bei laufender Schifffahrt während des Jahres nicht möglich sind. Ein Großteil der derzeit bekannten, erforderlichen Instandsetzung-, Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen werden von rund 200 eigenen Beschäftigten des WSA Main, unter anderem aus den Bereichen Wasserbau, Nautik, Taucherei, Elektrik, Nachrichtentechnik, Schlosserei, Schreinerei, Vermessung, Technik und Ingenieurwesen, erledigt.

Termin seit zwei Jahren bekannt

"Wir haben das Binnenschifffahrtsgewerbe bereits vor zwei Jahren über die damit verbundenen temporären Schleusensperrungen informiert. Schifffahrt und Häfen können rechtzeitig entsprechend disponieren."