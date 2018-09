Grenztunnel Füssen für zwei Nächte gesperrt

Autofahrer, die über die A7 in Richtung Reutte nach Österreich wollen oder zurück, müssen eine Umleitung über die Landstraße nehmen. Jeweils von 17 Uhr bis 7 Uhr am nächsten Morgen geht am heutigen Mittwoch und dem morgigen Donnerstag nichts mehr. Am Grenztunnel werden dann über Nacht Wartungsarbeiten durchgeführt, heißt es von der Autobahndirektion Südbayern.

Umleitungen sind eingerichtet

In Fahrtrichtung Kempten wird der Verkehr bei Vils über die österreichische Bundesstraße 179, Ziegelwies und die Anschlussstelle Füssen umgeleitet. In Fahrtrichtung nach Österreich erfolgt die Umleitung ebenfalls über die Ausfahrt Füssen bis zur Anschlussstelle im österreichischen Vils.