Warten in der Kälte: Andrang am Impfzentrum München

Am Münchner Impfzentrum, das in Pandemie-freien Zeiten eigentlich die Messe München-Riem ist, herrscht Schneetreiben bei Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt. Nicht gerade die Wetterverhältnisse, bei denen man gerne stundenlang im Freien steht. Glücklicherweise ist die Schlange vor dem Eingang heute auch deutlich kürzer.

Gerade hat ein Shuttlebus wieder eine Gruppe Impfwilliger gebracht. Etwa 30 Leute aus der Prioritätengruppe I warten am Eingang. Ein paar Meter weiter kommt Karl Wagner bereits wieder heraus. Der 89-Jährige hat die erste Impfung hinter sich und ist zufrieden: "Wer vorgemerkt ist, wird rasch durchgeschleust. Da ist der Zeitaufwand ziemlich gering. Bei mir dauerte es jetzt mit Arzt und allem dazu eine halbe Stunde."

Impfen im Akkord

Auch die 92-jährige Waltraud Karlyg und ihre Tochter haben heute gute Erfahrungen gemacht. Alle seien sehr freundlich gewesen und sie hätten nicht lange warten müssen: "Erst zur Anmeldung, dann hinter zum Arzt und dann kam die Impfung. Dort haben wir auch nicht lange gebraucht. Nach 30 Minuten waren wir wieder draußen", so die Seniorin

Termine einhalten und zu bestellten Zeiten kommen

Das war in den vergangenen Tagen anders. Bis zu 150 Menschen standen sich oft stundenlang die Beine in den Bauch und das mit 80 Jahren und älter. Dass es bis gestern nicht ganz rund lief, hatte mehrere Ursachen, konstatiert die Leiterin des Münchner Gesundheitsreferats, Beatrix Zurek.

"Zum einen hatten wir am Wochenende einen Softwareausfall und zum anderen kommen manche bis zu zwei Stunden vor Ihrem Termin. Da haben wir jetzt Zelte aufgestellt und auch Wärmebusse. Aber: Ich appelliere noch einmal an die Bevölkerung, den gegebenen Termin einzuhalten."

Pünktlich ja, überpünktlich bitte nicht

Und das heißt: pünktlich erscheinen ja, aber eben nicht überpünktlich, weil sonst unnötige Warteschlangen entstehen. Niemand, so betont die Gesundheitsreferentin, müsse Angst haben, dass er nicht mehr geimpft werde, selbst wenn er ein bisschen zu spät erscheine.

1.600 Impfungen am Tag - Verbesserungen in Umsetzung

Am heutigen Mittwoch erhielten in den Riemer Messehallen etwa 200 Menschen pro Stunde ihre Impfung - insgesamt also 1.600 an einem Tag. Weitere Verbesserungen seien in Planung oder Ausführung, sagt Beatrix Zurek. So wurden etwa gerade Desinfektionsmittelspender am Eingangsbereich aufgestellt und Sitzgelegenheiten in der Eingangshalle geschaffen. "Wir werden jeden Tag weiter nachoptimieren. Aber ich bitte auch um Nachsicht, dass es für so eine Massenaktion bislang kaum Erfahrungswerte gibt", betont die Referatsleiterin.

Die maximale Impfkapazität in Riem beträgt übrigens rund 2.200 Personen pro Tag. Bis Ende März will das Gesundheitsreferat bis zu 20 weitere dezentrale Mini-Impfstationen schaffen, zum Beispiel in städtischen Servicezentren.