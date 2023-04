Warten auf einen Therapieplatz

Stefanie Boeke sitzt zusammen mit anderen Patienten im Atelier des Münchner Klinikums rechts der Isar und malt. Kunst ist ein wichtiger Bestandteil ihrer Psychotherapie. Stefanie Boeke hat eine lange Leidensgeschichte hinter sich, jetzt schöpft sie aber wieder Hoffnung: "Hier haben sie alles gebündelt: Ich bekomme hervorragende Physiotherapie und habe auch Felgenkrais und Qigong. Dann noch dieses Mal-Atelier, was ich göttlich finde. Das ist hier einfach so ein Bad an wohltuenden Dingen!"

Patienten fühlen sich alleingelassen

Seit über 20 Jahren leidet Stefanie Boeke an Multipler Sklerose. Das bedeutet: Ihre Nerven sterben langsam ab und sie verliert langsam die Beweglichkeit und Kontrolle über ihren Körper. Es hat Jahre gedauert, bis bei ihr die richtige Diagnose gestellt wurde. Als die Symptome immer schlimmer werden, nimmt auch die psychische Belastung zu. Doch schon damals, vor 20 Jahren, tut sie sich schwer, psychotherapeutische Hilfe zu finden.

Wochenlang ruft Stefanie Boeke Therapeuten an, hinterlässt Nachrichten auf Anrufbeantwortern, schreibt Mails. "Es war auch oft so, dass ich einfach die Antwort bekomme: Sie brauchen sich gar nicht mehr zu melden bei uns, weil die Warteliste ist schon so lang, dass es sich nicht lohnt sich draufschreiben zu lassen. Es ist einfach die Verwaltung des Mangels."

Wartezeiten bis zu einem Jahr

Boeke hat Glück, sie bekommt schließlich per Zufall einen Therapieplatz im Münchner Uni-Klinikum. Wer nicht im Einzugsgebiet einer größeren Stadt wohnt oder mehrfach erkrankt ist wie Stephanie Boeke mit ihrer MS, wartet häufig länger als die durchschnittlichen drei Monate auf einen Therapieplatz - bis zu einem Jahr, zeigen Umfragen der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung.

Sie habe sich hilflos und alleingelassen gefühlt, erzählt Boeke: "Ich habe mein Leben lang versucht, anderen Leuten zu helfen. Ich bin im katholischen Glauben erzogen worden: Stell Dich zurück, sei für andere da und dann komme ich mir doch teilweise auch so ein bisschen, na ja, sage ich doch mal, verarscht vor, jetzt, wo ich selbst mal Hilfe brauche."

Therapeutensuche belastet psychisch Erkrankte zusätzlich

Dabei gehen Fachleute davon aus, dass es bei psychischen Krankheiten nicht anders als bei körperlichen Beschwerden ist: Je früher sie behandelt werden, desto besser die Heilungschancen und desto milder der Verlauf. Sagt Peter Henningsen, Dekan und Direktor am Münchner Klinikum rechts der Isar. Auch wenn es keine eindeutigen Studien dazu gebe: "Wenn man diese plausible Annahme zugrunde legt, dass in langen Wartezeiten sich Krankheitsbilder tendenziell auch verschlechtern, ist klar, dann werden Patienten zu einem Teil auch stationär behandlungspflichtig, die das nicht gewesen wären, wenn sie schneller in eine ambulante angemessene Therapie gekommen wären, ganz klar."

Wie viele Psychotherapeuten es in einer Region gibt, legt der Gemeinsame Bundesausschuss in Berlin fest. Hier sitzen Vertreter der Ärzte, der Krankenkassen und der Krankenhausbetreiber zusammen. In städtischen Regionen soll demnach für rund 3.000 Menschen ein Psychotherapeut bereitstehen, der von den Kassen finanziert wird. Für den ländlichen Raum wurde allerdings festgelegt, dass ein Psychotherapeut für rund 6.000 Menschen ausreicht. Man geht davon aus, dass Landbewohner für die ärztliche Versorgung auch in die Städte fahren können. Tatsächlich sind auf dem Land die Wartezeiten am längsten, die Verhältniszahl also zu knapp bemessen.

Warum ändert sich nichts?

Warum diese Regelung nicht angepasst wird, um die Regionen besser zu versorgen? Laut Peter Henningsen vom Klinikum Rechts der Isar eine Folge des Ringens zwischen Ärzteverbänden und Kassen. "Da gibt es ständige Verteilungskämpfe zwischen den unterschiedlichen Richtungen der Medizin und den Krankenkassen. Jeder sagt, er brauche mehr Geld in seinem Bereich. Die Kassen wollen wiederum sparen, damit sie die Beiträge nicht anheben müssen. Das sind dann letztendlich gesundheitspolitische, wenn man so will machtpolitische Fragen, wo die Gelder hingehen."

Wir fragen bei der AOK Bayern nach: Hält sie die Versorgung mit Psychotherapeuten im Freistaat für ausreichend? Die schriftliche Antwort: "Um Wartezeiten weiter zu verringern, setzen wir uns für die weitere bedarfsgerechte Zulassung von PsychotherapeutInnen ein." Die AOK Bayern verweist außerdem auf Erfolge: "In Bayern konnte die Zahl der zugelassenen PsychotherapeutInnen seit 2016 um rund 250 Sitze erhöht werden. Aktuell gibt es im Freistaat 4.062 Sitze." Umgerechnet ergibt das einen Anstieg von 6,5 Prozent in den letzten sechs Jahren.

Nach Angaben der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung ist die Nachfrage nach Therapieplätzen aber deutlich stärker gestiegen. Seit Anfang 2020 bundesweit um 40 Prozent, so eine aktuelle Umfrage unter Therapeuten.

Krisendienst Bayern für psychologische Erste Hilfe

Bundesweit einmalig ist in Bayern der flächendeckende Krisendienst. Der bekannte Kletterer Alexander Huber setzt sich dafür ein, diese Einrichtung bekannter zu machen: "Der Krisendienst Bayern ist letztendlich nichts anderes als das Rettungswesen bei psychischen Erkrankungen. Dank der Notfallrufnummer 0800 655 3000 ist heute tatsächlich gewährleistet, dass jeder bei uns im Freistaat die Möglichkeit hat, jemanden am Telefon zu erreichen. Das finde ich unglaublich wichtig!" Damit wird der Mangel an Therapieplätzen nicht beseitigt. Aber immerhin erhält so jeder in Bayern binnen Minuten professionelle psychologische Erste Hilfe.

Zurück ins Münchner Klinikum rechts der Isar. Gerade besprechen Ärzte, Physiotherapeuten und Psychotherapeuten gemeinsam die weitere Behandlung von Stefanie Boeke. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Fachrichtungen sei sehr erfolgreich, so Oberärztin Nadine Lehnen: "Das Besondere ist, dass wir uns in dieser multimodalen Therapie sehr eng abstimmen können und auch die unterschiedlichen Therapeuten und Therapeutinnen einen so unterschiedlichen Input in so eine Teambesprechung zu den einzelnen Patienten bringen können und das ist was sehr Schönes."

Neuer Lebensmut!

Patientin Stephanie Boeke hofft, dass diese intensive und wirksame Behandlung bald mehr Patienten erreicht, auch außerhalb der Kliniken, bei niedergelassenen Therapeuten. Sie hat jedenfalls neuen Lebensmut gefasst und in einem Buch aus der Krankenhausbibliothek etwas Passendes dazu entdeckt, wie sie findet. "Das Buch heißt: 'Steht auf, auch wenn ihr nicht könnt! Behinderung ist Rebellion!' Das ist jetzt mein neues Lebensmotto!", sagt sie und lacht.

Nach dem Klinikaufenthalt wird Stefanie Boeke allerdings weiter zu einem niedergelassen Therapeuten gehen müssen – wenn sie denn einen findet.