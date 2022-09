Warten auf die Wiesn: Großer Andrang aufs Festgelände

Dirndl und Lederhosen aus dem Schrank geholt

Menschen in Dirndl und Lederhosen prägen seit dem Morgen vielerorts wieder das Münchner Stadtbild. In den S- und U-Bahnen saßen schon in der Früh viele Frauen und Männer in Tracht. Auch in der Warteschlange und auf dem Weg zum Festgelände trugen viele Besucherinnen und Besucher traditionelles Gewand. Schutzmasken hatte kaum einer der überwiegend jungen Wartenden auf. Corona-Auflagen gibt es in diesem Jahr nicht.