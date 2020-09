Warten auf die Corona-Testergebnisse in Garmisch-Partenkirchen

Nach einem Corona-Ausbruch in Garmisch-Partenkirchen haben sich Hunderte Menschen testen lassen. Immer noch ist unklar, wie viele Personen sich im Nachtleben mit dem Coronavirus angesteckt haben. Heute Mittag sollen die aktuellen Fallzahlen vorliegen. Währenddessen hat die Staatsanwaltschaft München II Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die mutmaßliche "Superspreaderin", eine 26-jährige US-Amerikanerin, eingeleitet. Sie soll sich trotz Quarantäne, vergnügt haben und zahlreiche weitere Menschen mit Covid-19 infiziert haben.

Mehr als 700 Corona-Tests am Wochenende

Insgesamt stehen mehr als 700 Corona-Tests vom Wochenende noch aus. Viele der Getesteten waren Kontaktpersonen und haben zur gleichen Zeit in der gleichen Bar gefeiert wie die 26-Jährige, die an Corona erkrankt ist.

Anstieg der Fallzahlen erwartet

Eigentlich hätte ein Teil der Ergebnisse schon gestern vorliegen sollen, doch die Auswertung dauert. Bei so vielen Tests ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Fallzahlen steigen, da macht Landrat Anton Speer keinen Hehl draus. Ein weiterer Anstieg hätte weitreichende Folgen. In den vergangenen sieben Tagen gab es nach Angaben der Behörden im Landkreis Garmisch-Partenkirchen 49 neue Corona-Fälle, ein Großteil davon ist auf das Nachtleben zurückzuführen.

Verunsicherung in Garmisch-Partenkirchen

Schon jetzt liegt Garmisch-Partenkirchen über dem bundesweiten Grenzwert der Sieben-Inzidenz. Nach wie vor ist die Unsicherheit in Garmisch-Partenkirchen groß - die Nachfrage nach Corona-Tests ist weiter groß. Das BRK hat deshalb die Kapazitäten am Testcenter noch einmal ausgeweitet - ab heute ist das Zentrum am Alpspitz-Wellenbad von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Nach vorhergehender Anmeldung beim Gesundheitsamt ist der Corona-Abstrich kostenlos.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mutmaßliche "Superspreaderin"

Derweil hat die Staatsanwaltschaft München ein Ermittlungsverfahren gegen die mutmaßliche "Superspreaderin" eingeleitet. Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft dem BR. Ermittelt werde wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung.

Trotz Corona-Symptomen beim Feiern

Die 26-jährige US-Amerikanerin, die in Garmisch-Partenkirchen lebt, soll trotz Symptomen und verordneter Quarantäne durch Bars gezogen sein und möglicherweise zahlreiche weitere Personen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Nach Angaben des Landratsamts hatte sie sich nach der Rückkehr aus dem Urlaub testen lassen. Bis zum Ergebnis hätte sie in Quarantäne bleiben müssen. Die Frau arbeitet in einem Hotel für US-Streitkräfte und deren Familien. Die Ferienunterkunft wurde am Montag für zwei Wochen geschlossen, nachdem mehrere Beschäftigte positiv getestet wurden.

Für US-Bürgerin gilt deutsches Recht

Laut Staatsanwaltschaft sind Ermittlungen gegen die US-Amerikanerin aufgrund des Nato-Truppenstatuts erlaubt. Das gebe den bundesdeutschen Strafverfolgungsbehörden das Vorrecht auf Ausübung der Gerichtsbarkeit. Somit könne die Frau auch vor einem deutschen Gericht angeklagt werden, sollte sich der Verdacht bestätigen. Der Strafrahmen für fahrlässige Körperverletzung reicht von einer Geldstrafe bis zu drei Jahren Haft.