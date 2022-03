Warnweste statt weißem Kittel: Ärzte streiken in Bayern

Der Marburger Bund hat Ärztinnen und Ärzte, die in kommunalen Kliniken beschäftigt sind, zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Auch rund 100 bayerische Kliniken nehmen daran teil.

In Schwaben etwa legen Ärztinnen und Ärzte an sechs Standorten des Klinikverbunds Allgäu ihre Arbeit nieder. Auch am Klinikum in Memmingen und den Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren beteiligt sich Personal an dem Streik. In Unterfranken streiken nach Schätzungen des Marburger Bundes rund 300 Ärztinnen und Ärzte. In Mittelfranken sind das Klinikum Nürnberg, das Klinikum Fürth sowie die Bezirkskliniken in Erlangen und Ansbach dabei. In Niederbayern streiken etwa Ärztinnen und Ärzte der Kliniken in Neumarkt in der Oberpfalz sowie in Deggendorf und Passau. Aus der Oberpfalz ist unter anderem das Klinikum St. Marien Amberg mit von der Partie.

Sichergestellte Patientenversorgung trotz Streik

Die Patientenversorgung sei weiterhin sichergestellt, heißt es aus den Kliniken. Notfälle würden auf keinen Fall abgewiesen. Möglich sei das durch eine Umorganisation der Dienstpläne geworden. So wird die Personalplanung zum Beispiel in einigen Krankenhäusern auf Wochenend-Niveau heruntergefahren. Es kann daher in Einzelfällen zu längeren Wartezeiten kommen.

Viele der streikenden Ärztinnen und Ärzte fahren zur zentralen Kundgebung nach Frankfurt. Größere Kundgebungen in Bayern sind nicht geplant. Ende April steht die nächste Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern an.

Ärzte fordern 5,5 Prozent mehr Gehalt

Der Warnstreik ist nach Angaben des Marburger Bundes eine Reaktion auf das Verhalten der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände. In vier Verhandlungsrunden und zwei Sondierungsgesprächen ist seit Oktober 2021 noch keine Einigung erzielt worden. Der Ärzteverbund fordert eine Erhöhung der Gehälter um 5,5 Prozent, klare Grenzen für Bereitschaftsdienste, eine Begrenzung der Rufbereitschaft sowie einen gesicherten Anspruch auf freie Wochenenden.

Die kommunalen Arbeitgeberverbände kritisieren den Warnstreik, wegen der momentan angespannten Personallage in den Krankenhäusern. Beim Klinikpersonal gibt es derzeit wegen der hohen Corona-Infektionszahlen zahlreiche Personalausfälle.