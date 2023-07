Warnungen und Badeverbote wegen Blaualgen in Niederbayern

Nach anfänglichem Verdacht wegen möglichen Blaualgen bestehen nun Badeverbote und eine weitere Badewarnung für Seen in Niederbayern. Die Algen können gesundheitliche Probleme bei Mensch und Tier auslösen. Durch Hitze und Trockenheit treten sie gerade vermehrt in bayerischen Gewässern auf.

Badeverbot im Landkreis Straubing-Bogen

Das Gesundheitsamt Straubing hat ab Donnerstag bis auf weiteres ein Badeverbot für den Neuweiher in Wiesenfelden und den Dorfweiher in Falkenfels im Landkreis Straubing-Bogen verhängt. Laut der Mitteilung soll das Badeverbot für mindestens eine Woche gelten. Es wird erst nach einer vorherigen negativen Testung wieder aufgehoben.

Badewarnungen wegen verstärktem Blaualgenwachstum

Auch am Markus-Rüb-Weiher bei Niederviehbach im Landkreis Dingolfing-Landau hat das Gesundheitsamt an wenigen Stellen Blaualgen festgestellt. Das Landratsamt bittet in einer Mitteilung diese Stellen zu meiden. Der See soll nun mit Kontrollen überwacht werden. Bei einer Zunahme der Blaualgen soll der Weiher gesperrt werden und es wird ein Badeverbot verhängt.

Am Stausee Oberilzmühle in der Gemeinde Salzweg im Landkreis Passau und im Ilzstausee im Passauer Stadtteil Hals war zuletzt ebenfalls ein verstärktes Blaualgenwachstum nachgewiesen und deswegen Badewarnungen ausgesprochen worden.

Ein Teil der Blaualgen produziert giftige Stoffe

Blaualgen sind Bakterien, die es überall in Gewässern gibt. Problematisch kann es werden, wenn sie massenhaft vorkommen – das ist vor allem in den heißen Sommermonaten bei hohen Wassertemperaturen möglich.

Ein Teil der Blaualgen produziert verschiedene giftige Stoffe. Beim Menschen können diese unter anderem zu Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Hautreizungen und Atemnot führen. Gerade Kleinkinder, Schwangere und Menschen mit schwachem Immunsystem sind besonders gefährdet, aber auch für Tiere wie Hunde kann der Blaualgenbefall schädlich sein.

Einige Blaualgen hinterlassen grünliche Schlieren im Bereich der Wasseroberfläche. Außerdem wird das Wasser immer trüber.