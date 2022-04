Künstliche Intelligenz: App soll Tierhalter vor Wolf warnen

Es ist eine Art Alarmanlage gegen den Wolf, die Oliver Kubitz aus Düsseldorf erfunden hat: Zwei Jahre tüftelte er an einer Künstlichen Intelligenz (KI), die Wölfe per Kamera identifizieren kann. Gefüttert wurde sie dafür mit 300.000 Bildern von Wölfen – dazu 25.000 Hundebilder. Laut App-Erfinder Kubitz kann die Künstliche Intelligenz nun mit einer Sicherheit von 80 Prozent einen Wolf erkennen.

Wie funktioniert die App?

Damit die App funktioniert, müssen Tierhalter auf eigene Kosten eine oder mehrere Kameras mit Nachtsichtfunktion installieren. Diese sende, so Kubitz, kontinuierlich Aufnahmen an die KI. Erkennt sie einen Wolf, bekommen Tierhalter unmittelbar eine Warnmeldung auf ihr Smartphone.

Kubitz betont, dass ein Wolf zunächst etwa zehn Minuten lang die potentielle Beute beobachte, bevor er angreife. Tierhalter hätten in dieser Zeit die Möglichkeit, das Tier zu verscheuchen. Ob mit lautem Rufen, Rasseln oder Licht, etwa via WLAN-Steckdose, sei den Nutzern selbst überlassen. Bedingung: Die Weide muss in der Nähe des Wohnhauses liegen. Denn wegen der hohen Datenlast braucht es eine Festnetzverbindung. Gängige Systeme können aktuell eine Entfernung von 80 Metern abdecken – eine Erweiterung von bis zu 800 Metern Entfernung sei möglich, so Kubitz.

Was bringt die App in Bayern?

Noch nicht auf dem Markt, berichteten bereits bundesweit Medien über die neue App. Sie verspreche einen Durchbruch, was den Schutz von Weidetieren angeht, so der WDR. Auch in Bayern leben laut Landesamt für Umwelt (LfU) mittlerweile in elf Regionen wieder standorttreue Wölfe. Erst Ende April hatte eine Wildtierkamera einen Wolf im Allgäu aufgezeichnet. Der gilt laut Wildtiermanagement als "unproblematisch". Gerissen wurde ein Nutztier zuletzt Ende Dezember.

Während Tierschützer sich freuen, dass der Wolf wieder zurück in Bayern ist, sind vor allem Landwirtinnen und Landwirte besorgt: Denn neben Wildtieren reißt der Wolf immer wieder auch Nutztiere – vor allem Schafe. So auch beim Schafzüchter Florian Gstatter in Reit im Winkl. Insgesamt sechs seiner rund 80 Tiere hatte ein Wolf im Juni 2020 auf der Weide gerissen. Ein Schock, so Gstatter. Heute umspannt seine Weide deshalb ein wolfssicherer Zaun. Länge: insgesamt ein Kilometer. Leistung: 10.000 Volt, mehr ist gesetzlich nicht erlaubt. 20.000 Euro hat er für den Hightech-Zaun gekostet, finanziert durch das Herdenschutzprogramm des Freistaates.

Zusätzlich Kameras zu installieren und die Wolf-Warn-App zu nutzen, kann er sich nicht vorstellen. Zu unüberschaubar sei die große Weide am Hang: am Waldrand, unterbrochen durch Bäume und Flussläufe. Sie von nur wenigen Standorten aus zu überblicken, sei für ihn unmöglich. Auch eine stabile Datenverbindung aufzubauen sei auf der Weide außerhalb von Reit im Winkl nicht möglich. Und: Was tun, wenn die App anzeigt, dass der Wolf tatsächlich vor der Herde steht? "Wenn er dann da ist, da bin ich nicht sicher, was ich mache." Schließlich sei der Wolf ein "großer Beutegreifer".

Künstliche Intelligenz: Durchbruch im Herdenschutz?

Für Agnes Hussek, Wildtierökologin und Wolfsexpertin am Landratsamt Sonthofen im Oberallgäu, ist das Vertreiben des Wolfes die größte Schwachstelle am Prinzip der Wolf-Warn-App. Zwar seien Künstliche Intelligenz und Innovationen im Wolfsmanagement für ganz Deutschland relevant und begrüßenswert. Die Wolf-Warn-App aber als Baustein im Herdenschutz zu betrachten, ginge aber zu weit. "Einen Wolf beeindruckt es nicht, wenn er per Kamera identifiziert wird", so Hussek. Denn bei der Vertreibung komme es auf den Faktor Mensch an, der nicht immer oder nicht zuverlässig reagieren kann.

Für wen ist der "Wolfwarner" sinnvoll?

In Einzelfällen kann Hussek die App dennoch empfehlen – denn die Frage nach dem Schutz von Nutz- und Haustieren ist letztlich eine individuelle. Interessant könnte die App vor allem für jene sein, deren Weiden nicht in der Förderkulisse für Herdenschutz in Bayern liegt. In diesem Fall nämlich übernimmt der Freistaat die Kosten für einen Herdenschutzzaun nicht. Die Kosten für die App hingegen seien deutlich geringer, so App-Erfinder Oliver Kubitz. Der Preis liege pro Monat zwischen zwei und neun Euro, je nach Zahl der verknüpften Kameras. Diese kommen als weiterer Kostenpunkt dazu.

"Die App ist letztlich gedacht für Lieschen Müller, nicht für Leute, die mit ihren Tieren Geld verdienen", so Kubitz, der privat selbst Ponys hält. Die Tiere seien in seinem Fall Familienmitglieder – da helfe keine Ausgleichszahlung.

Dennoch möchte Oliver Kubitz im Herdenschutzprogramm von Nordrhein-Westfalen aufgenommen werden. Währenddessen entwickle sich die Künstliche Intelligenz stetig weiter – vor allem, nachdem sie spätestens Anfang Mai, so Kubitz, an den Start gehe. Denn je mehr Wolfsbilder die KI erhalte, desto schlauer werde sie. Er will sie so trainieren, dass sie künftig sogar erkennen kann, um welches Einzeltier es sich jeweils handelt.