Warnung vor Starkregen - Herzogenauracher Firma bietet Lösungen

Auf der Unterseite einiger Kanaldeckel im mittelfränkischen Adelsdorf sind kleine schwarze Kästchen befestigt. Gehalten werden sie von kleinen Magneten und einem Sicherungsseil. In dem Kästchen steckt High-Tech: Sensoren, die Bewegungen und Wasserstände messen. Informatiker Matthias Falk erklärt: "Das ist unser Kanaldeckelwächter, der misst im Schacht, wie tief das Wasser steht, wie hoch und wie schnell das ansteigt." Außerdem messe das System auch eine Lageveränderung. Wenn der Kanaldeckel aufspringt und der Kanal offen ist, gibt es Alarm.

Flussläufe und Wasserwege im Blick

Mit seiner Firma misst Matthias Falk nicht nur den Wasserstand im Kanal. An den Bächen und Flussläufen haben sie ebenfalls Sensoren angebracht. So bekommen sie Informationen, wenn dort die Pegel schnell ansteigen. Gerade bei Starkregen gibt es auch da ein Problem. In der Zentrale in Herzogenaurach laufen die Daten auf. Das junge Unternehmen bietet für Kommunen einen Dienst an, um besser auf Hochwasserereignisse vorbereitet zu sein. Nicht nur Adelsdorf, auch Passau oder Bruchsal bei Karlsruhe sind schon Kunden der Spekter GmbH.

Die Daten der Sensoren landen bei der Kommune, etwa beim Bauhof, der Kläranlage und in der Verwaltung, damit diese im Notfall sofort Bescheid wissen. Als zusätzlichen Service bietet die Firma auch eine Bürgerapp an. In Adelsdorf kann sich jeder Anwohner diese Applikation runterladen und wird dann per E-Mail und SMS im Notfall alarmiert.

Adelsdorf in Mittelfranken setzt auf das System

Der Gemeinderat und der Bürgermeister von Adelsdorf gehören zu den ersten, die auf dieses System setzen. Besonders hilfreich sind die Daten auch für die Feuerwehr, erklärt Kommandant Patrick Sorger. "Das System ist ziemlich neu etabliert in der Gemeinde Adelsdorf. Allerdings hatten wir schon zwei, drei Szenerien, wo es tatsächlich geholfen hat. Da hat das Starkregen-Alarmsystem ausgelöst." - Und zwar so früh, dass die Feuerwehrleute schon erste Maßnahmen ergreifen konnten, noch bevor der erste Notruf im Feuerwehrhaus eingetroffen war.