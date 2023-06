Warnung vor schweren Unwettern in Teilen Bayerns

Gewitter vom Allgäu bis ins Vogtland möglich

Bis zum Abend sind laut DWD vor allem vom Allgäu bis zum Bayerischen Vogtland einzelne Gewitter mit lokalem Starkregen um 20 l/qm in kurzer Zeit, stürmischen Böen um 70 km/h und kleinkörnigem Hagel möglich. In der Nacht zum Dienstag klingen die Gewitter ab. Nur an der Grenze zu Österreich und Tschechien sind dann noch vereinzelt kurze Gewitter möglich.

Am Dienstag herrscht vor allem am Nachmittag über den Mittelgebirgen sowie in der Osthälfte Bayerns geringe Gewitterwahrscheinlichkeit. Dabei kann es erneut zu lokalem Starkregen um 20 l/qm in kurzer Zeit kommen, vereinzelt können auch stürmischen Böen um 70 km/h und Hagel auftreten.