Warnung vor schweren Sturmböen im Allgäu

Sturmtief Eberhard zieht weiter nach Bayern und bringt heftige Regenfälle und schweren Sturm mit. Auch im Allgäu warnen Wetterexperten vor herabfallenden Ästen und der Gefahr umstürzender Bäume. Auf Straßen müsse man mit extremem Seitenwind besonders auf Brücken rechnen.

Ruhe vor dem Sturm

Nach Angaben der Polizei blieb es bislang aber ruhig auf den Straßen. In Finningen bei Neu-Ulm wurde schon am Samstagnachmittag in einem kleineren Waldstück ein Auto von einer Windböe erfasst. Die 18-jährige Fahrerin verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug, der PKW kam ins Schleudern, überschlug sich und kam auf allen vier Rädern im Wald wieder zum Stehen. Die Frau wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes schwer verletzt aus dem Auto geborgen und in eine nahe gelegene Klink gebracht.

Behinderungen bei der Bahn erwartet

Auch die Bahn warnt vor möglichen Behinderungen im Gebiet des Länderbahn-Netzes Bayern, insbesondere in den Netzen von Waldbahn und Alex-Süd. Die Einsatzstellen bereiten sich auf die erneute Ausnahmesituation vor, heißt es seitens der Länderbahn. Es könne ab Sonntagmittag bis Montagfrüh zu Einschränkungen im Fahrbetrieb kommen. Aus Sicherheitsgründen wurden zunächst die Lokführer angewiesen, mit verminderter Geschwindigkeit zu fahren. Bei einer Verschärfung der Wetterlage sei auch eine Einstellung des Zugverkehrs nicht auszuschließen, so ein Bahnsprecher

Starke Regenfälle im Allgäu

Im Allgäu kommt zum Sturm auch noch Tauwetter. Hier können laut Deutschem Wetterdienst in den kommenden 24 Stunden örtlich mehr als 50 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Die Kanalisation kann die Wassermengen häufig nicht so schnell aufnehmen, das Wasser fließt nur langsam ab, so dass mit überfluteten Straßen zu rechnen ist. Wind und Regen werden noch bis in die Nacht zum Montag andauern.