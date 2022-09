Warnung vor schweren Gewittern und Starkregen in Teilen Bayerns

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell für weite Teile Bayerns vor Unwettern und schweren Gewittern (Warnstufe 2). Besonders stark könnten diese im Osten des Freistaats, im nördlichen Franken sowie am Alpenrand ausfallen.

Dies gilt für die Regionen in Unter- und Oberfranken vom Kreis Miltenberg, über Main-Spessart und Würzburg bis Hof und den Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge.

Ebenso kann es am Alpenrand - vom Allgäu bis ins Berchtesgadener Land -stürmisch werden.

Aber auch Ostbayern ist betroffen: Insbesondere die Landkreise Cham, Straubing-Bogen und Stadt Straubing, Regen, Deggendorf und Freyung-Grafenau.

Nach Angaben der Polizei Oberpfalz wurden bis 19:30 Uhr etwa 35 unwetterbedingte Einsätze gemeldet. Überwiegend handelte es sich dabei um überschwemmte Straßen, aufgeschwemmte Gullydeckel und vollgelaufene Keller. Davon war vor allem der Landkreis Cham betroffen. In Grafenwöhr schlug ein Blitz in ein Seniorenheim ein, es entstand jedoch kein Schaden. Ebenso kam es in Schwandorf zu einem Blitzeinschlag, der Kosten von bis zu 100.000 Euro verursachen könnte. Verletzt wurde niemand.

Nordfranken, Ostbayern und Alpenrand betroffen

Möglich sind in diesen Regionen, nach Angaben des DWD, starke Gewitter mit Sturmböen die Geschwindigkeiten zwischen 70 km/h im nördlichen Bayern und an den Alpen bis zu 80 km/h mit sich bringen können. Oberhalb von 1.000 Metern muss jedoch auch mit Böen bis zu 85 km/h anfangs aus südwestlicher, später aus nordwestlicher Richtung gerechnet werden. In exponierten Lagen können demnach auch schweren Sturmböen bis 100 km/h auftreten.

Außerdem kann es zu Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 50 l/m² sowie kleinkörnigem Hagel kommen.

Eher "Ränder" des Freistaats betroffen

Weitegehend trocken bleiben dürfte es nach der aktuellen Prognose des DWD dagegen in der Mitte und im Westen Bayerns - vom nördlichen Mittelfranken über Schwaben und die Landkreise um München.