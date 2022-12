Warnung vor Regen und Glatteis – Nur wenige Unfälle in Schwaben

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Teile Schwabens und Oberbayerns weiterhin vor gefrierendem Regen und Glatteis. Gegen 5.30 am Mittwochmorgen wurde der Regen in Kempten stärker – ein Glatteischaos ist bisher ausgeblieben.

Bis zu minus 17 Grad kalt war es in den letzten Tagen, was die Befürchtung weckte, auf dem gefrorenen Boden könnte es zu Blitzeis kommen. Auch dank der am Morgen eingesetzten Streufahrzeuge konnte der Berufsverkehr weitgehend ungehindert über die Hauptstraßen rollen. Überrascht wurden Autofahrer aber etwa im Raum Augsburg von plötzlich überfrierenden Windschutzscheiben, als der Regen aufs kalte Glas traf.

Zum Artikel: Warnung vor Glatteis in Teilen Bayerns

Wenige glättebedingte Unfälle im Allgäu

Unfälle blieben am Morgen die Ausnahme: Drei Unfälle, die wahrscheinlich auf die Straßenverhältnisse zurückzuführen sind, registrierte das Polizeipräsidium in Kempten. Eine Autofahrerin wurde bei einem Unfall im Westallgäu leicht verletzt. Ein weiterer Unfall mit Verletzten ereignete sich bei Kempten im Bereich der Überleitung von der Autobahn A7 zur Bundesstraße B12. Die Polizei beobachtet, dass Autofahrer heute eher vorsichtig unterwegs sind – wohl auch wegen der vielen Warnungen.