Warnung vor Hochwasser in weiten Teilen Frankens

Die Wasserwirtschaftsämter in Franken warnen vor Hochwasser, Ausuferungen und Überschwemmungen. Dauerregen mit Schwerpunkt in den Staulagen der Mittelgebirge hatte bereits in der Nacht zum Freitag gebietsweise zu leichten Ausuferungen geführt. Das Landratsamt Kronach meldete bereits massive Wasserschäden an mehreren Schulturnhallen. Auf der Internetseite des Hochwassernachrichtendienstes Bayern heißt es unterdessen, dass mit einem weiteren Anstieg der Wasserstände zu rechnen sei.

Warnung vor Überschwemmungen in bebauten Gebieten

Die Pegel der oberfränkischen Flüsse Steinach, Haßlach und Untere Steinach haben inzwischen die Meldestufe 1 bzw. 2 erreicht. Hier soll es laut BR-Meteorologen bis morgen weitere, vielerorts ergiebige Regenfälle geben, sodass zumindest in den nordfränkischen Flüssen vorübergehend mit größerem Hochwasser zu rechnen ist. Dementsprechend warnt das Wasserwirtschaftsamt Kronach in Stadt und Landkreis Coburg sowie den Landkreise Kronach und Lichtenfels vor Überschwemmungen für bebaute Gebiete. Nach den aktuellen Prognosen werden laut Hochwassernachrichtendienst vor allem für die Itz, die Steinach, die Haßlach und den Main Meldestufe 2 bis 3 erwartet. Doch auch kleinere Gewässer ohne Warnpegel können über die Ufer treten, heißt es vom Hochwassernachrichtendienst weiter.

Ausuferungen und Überschwemmungen in Ober- und Unterfranken

Eine Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen gilt in Oberfranken für Stadt und Landkreis Bayreuth, die Landkreise Wunsiedel im Fichtelgebirge, Kulmbach und Forchheim sowie Stadt und Landkreis Bamberg. In Unterfranken könnte es laut Hochwassernachrichtendienst zunächst in den Landkreisen Rhön-Grabfeld, Bad Kissingen, Main-Spessart und Stadt und Landkreis Aschaffenburg zu Überflutungen kommen. Der Main ist noch nicht betroffen, Ausuferungen und Überschwemmungen werden aber an kleineren Gewässern in Unterfranken erwartet.

Vorwarnungen für Teile Mittel- und Unterfrankens

Eine sogenannte Vorwarnung vor Hochwasser, d.h. auch hier werden die Pegel ansteigen, gilt in Unterfranken für den Landkreis Haßberge und Stadt und Landkreis Schweinfurt. In Mittelfranken gilt diese Vorwarnung für Stadt und Landkreis Fürth, die Städte Nürnberg, Erlangen und Schwabach sowie die Landkreise Erlangen-Höchstadt, Nürnberger Land und Roth.