Warnung vor Glatteis in Teilen Bayerns

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt: In weiten Teilen Südbayerns kann es am Morgen auf den Straßen gefährlich werden. Für das Allgäu über die Region um Weilheim-Schongau, bis nach Garmisch-Partenkirchen und Rosenheim, besteht laut DWD "Glättegefahr mit Gefährdungspotenzial durch gefrierenden Regen" (Unwetterwarnung Stufe 3).

Auch in München, dem Augsburger und Berchtesgadener Land, sowie umliegenden Landkreisen muss mit Glatteis und Frost gerechnet werden (Unwetterwarnung Stufe 2). Das gleiche gilt für einige Landkreise in Ostbayern, wie Cham, Freyung-Grafenau, Regen und Passau sowie in Oberfranken für Hof, Kronach, Tirschenreuth, Bayreuth und das Fichtelgebirge.

Im übrigen Freistaat, wie etwa in Unter- und Mittelfranken, kann es zu leichtem Schneefall kommen (Unwetterwarnung Stufe 1). Der DWD rechnet mit einem bis drei Zentimetern Neuschnee.

Probleme auf Straßen, Gefahr vor Eisbruch in Wäldern

Mit Problemen auf allen Verkehrswegen bis hin zu Sperrungen oder Schließungen muss demnach gerechnet werden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, so der DWD, dass der gefrierende Regen teils über viele Stunden hinweg anhalte. In der Folge könnte es auch zu massiven Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr und zu Schäden an der Infrastruktur, wie zum Beispiel an Strommasten und -leitungen, kommen. In Wäldern besteht Gefahr von Eisbruch.