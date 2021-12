Wetter: Warnung vor Glatteis auf den Straßen Südbayerns

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glätte durch gefrierenden Sprühregen im südlichen Teil Bayerns. Zudem sollen am frühen Samstagmorgen nördlich der Donau-Alb-Region und vormittags im Osten Bayerns ein bis fünf Zentimeter und im Bayerischen Wald bis zu zehn Zentimeter Neuschnee fallen.

Konkret betroffen sind Oberbayern mit dem Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Fürstenfeldbruck, Garmisch-Partenkirchen, Landsberg am Lech sowie der Region München. Im Verlauf des Vormittags zieht das Regengebiet weiter Richtung Niederbayern. Besonders für die Region um Landshut ist ebenfalls mit Glätte auf den Straßen zu rechnen.

Auch für Schwaben warnen die Meteorologen vor überfrierendem Regen. Autofahrten sollten, wenn möglich, unterlassen werden. Besonders betroffen sind die Kreise Aichach-Friedberg, Günzburg, Ober-, Ost- und Unterallgäu sowie die Städte Augsburg, Kaufbeuren und Kempten.

Auch in der Nacht zum Sonntag kann es glatt werden

Diese Warnung gilt in manchen Gebieten auch über den Mittag hinaus, so besonders für den Bereich südlich der Donau und in Teilen Niederbayerns . Auch im Umfeld der Mittelgebirge könne örtlich Glatteis nicht ausgeschlossen werden. In der Nacht zum Sonntag rechnet der DWD oberhalb von etwa 600 Metern mit streckenweiser Glätte durch Schneematsch oder gefrierende Nässe.